原标题：揭密“造星”产业链：粉丝就这样成了被割的“韭菜”

集资送偶像出道只是“追星”的第一步，随之而来的便是为偶像的“事业”谋篇布局，为偶像“安排”演出机会、“秒切”新专辑、“秒切”商务代言产品……“追星”不仅需要真情实感，甚至还要实力“氪金”，粉丝在这样的“追星”旅途中到底追求的是什么呢？好的作品和过硬的实力才是一个偶像吸引人的必要条件。

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“红了偶像，肥了粉头，瘦了粉丝”“小粉数据忙，大粉海景房”“小粉付出真情实感，大粉数钱数到手软”……当下，“饭圈”乱象频发，部分粉丝在网上拉踩互撕，掀起一轮轮“骂战”。他们也成了一茬又一茬被割的“韭菜”。

“饭圈”的形成是“粉丝经济”中多个环节共同作用的结果。其中，“粉丝经济”泛指架构在粉丝和被关注者关系之上的经营性创收行为，被关注者多为明星、偶像和行业名人等，背后涉及“粉丝-经纪公司-平台-偶像”等整个利益链条。

对此，8月27日，中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，明确要求取消偶像艺人榜单、严管偶像经纪公司、严禁呈现互撕信息、不得诱导粉丝消费等，重拳出击整治“饭圈”乱象。

“养成”爱豆：出道全靠粉丝打钱

追星，是一个耗时耗力又耗钱的事儿，很多粉丝都在“用爱发电”。

几年来，95后女孩张萌萌(化名)和其他粉丝一起“养成”了他们的偶像。从集资为偶像出道到购买各类门票、各类偶像周边，再到买偶像代言的产品等，每一个环节都有粉丝们的身影。

“他们出道也是纯靠打钱。”2019年，张萌萌“粉”上了一个还未出道的男子偶像组合。出道前，该组合所在公司为成员们安排了一个选秀，根据人气来决定每个成员的番位(在组合中的排序)，粉丝花钱的投票量是决定人气的根本。

番位决定了偶像之后在活动中的站位、说话顺序、歌词分量等，张萌萌不能接受“偶像永远得站在最边上，最后一个说话”。那是她追星最疯狂的阶段。当时，她还在实习，工资一发下来就立刻用于打榜。

她为此花费了不止六七千元，其中一部分直接打给了官网，另一部打给了偶像的官方后援会，她把这部分钱称之为“暗账”。她解释，“暗账”是指通过第三方支付方式直接打给后援会，不公开明细，完全靠粉圈的信任支撑。这些“暗账”更像“集资”，官方后援会在某个关键节点把这笔钱用于投票，可能会直接影响“番位争夺战”的最终结果，也是给偶像的番位上“保险”。

在这次“出道番位争夺战”中，粉丝为排名第一的成员打榜花费约700万元，第二名约500万元，第三名约300万元……张萌萌因花费较多，获得了两张门票，其中一张是该组合出道夜的门票，她记得，门票的位置很靠前，只是正在实习的她没能去。

送偶像出道只是“追星”的第一步，随后便开始为他们的“事业”操心。

为了获得偶像最新动态，不少粉丝会加入偶像的官方粉丝俱乐部，并支付价格不低的会费，这也是经纪公司“收割”粉丝的第二步。张萌萌交了298元成了该粉丝俱乐部的高级会员，她也因此看到了一些限定图片，却未体验到优先获取门票资格等优惠。因为成为会员只是一块“敲门砖”，为偶像“氪金”(花钱)上千元，才能获得抽取门票的入场券。

从去年开始，该粉丝俱乐部开始设置了各式各样的投票榜单。比如设置“最受欢迎合作舞台”，粉丝花钱投票，排名第一的“CP”可以在演唱会上表演合作舞台，这也算作对粉丝的“福利”。

起初，打榜受到了粉丝抵制，一些粉丝表示，偶像还没有出圈就进行内部打投，“花这个钱就是在内耗，钱应该为偶像换更多资源”。

“后来大家好像就上头了。”粉丝打投或消费数据公布后，一定程度上成了评定成员人气的标准。粉丝便开始攀比“谁弯道超车了，谁又落下来了。”于是，便找各种理由冲“数据”。在张萌萌看来，“真的就是在暗地里催数据、催销量”。

有时候，粉丝互撕在一定程度上也是为了卖周边，这在粉圈被称为“虐粉”。比如，有人声称番位排名靠前的偶像粉丝总是撕番位较低的粉丝，粉丝们便开始疯狂买偶像周边，短时间内，销量便开始攀升。

事实上，粉丝俱乐部之外的各类榜单更多，有时多个平台的榜单可能由一个节目或者平台关联起来，实现多方资本的“合谋”。

比如某社交媒体投票将按比例折合成一定票数作为某选秀节目选票的一部分；或者粉丝每买一瓶水就可以为偶像投一票，实现偶像与商务资源的对接。

同时，也出现了不少忙碌的“数据女工”，她们“奔走”于多个平台不停地点赞、转发、评论、打榜等，只为了让偶像的各项数据更好看。

粉丝“拼单”只为“秒切”偶像商务

在可观的数据加持之下，偶像开始有了流量，具备了接商务合作的能力。

首先，专辑的销量直接反映了偶像的号召力。今年，张萌萌“粉”的组合发布了首张实体专辑，其中，以个人封面设计的限量款专辑实现了“秒切”，即在1分钟内全部售完。

值得注意的是，每张个人封面专辑中会附赠个人随机小卡(类似于偶像的单人照)，在流通中，更值钱的反而是附赠的小卡。为了凑齐各成员的小卡，158元一张的专辑，张萌萌前后买了10张，她留下了小卡，将专辑转手了。目前，部分个人小卡已经“炒”到了300-400元一张，有偶像签名的小卡能卖到2000多元。

然而，专辑销量好并不能让偶像快速“出圈”。张萌萌表示，只有代言的产品卖得多，资本才会认可一个偶像，“火不火就看偶像能不能带货。”

在不少粉丝看来，买偶像代言的产品责无旁贷。然而，并非所有的粉丝都有相应的购买力，一些人便选择“拼单”。此外，一些粉丝站为了让偶像代言的产品实现“秒切”，甚至会“集资”购买。

今年2月，该组合中的一名成员成为某化妆品的品牌大使，粉丝站曾花费7万多元用于对该品牌产品的“秒切”。

记者了解到，不少粉丝在“拼单”的过程中曾遭遇过“诈骗”，一些博主带着拼单的钱跑路了。

“现在不让公开集资了，就卖周边赚钱。”作为一个有12万粉丝的“站姐”(明星偶像应援站的组织管理者)，李盈盈(化名)表示，有一些粉丝站将贩卖周边盈利的钱，用于偶像的生日会以及各类活动的应援，虽然他们会公开费用使用明细，但感觉还剩一些没有公开。这些钱的使用并不透明。

事实上，近年来，内娱市场粉头(粉丝中的头目)卷款跑路的现象并不鲜见。日前，广西高院通报了一起粉头卷走140多万元和母亲跑路的案件，被告被判返还140余万元及利息。

2019年之后，张萌萌便没再给后援会打过钱，她说，“因为确实存在跑路的风险。”

利益链条中的各方均须严于律己

当下 ，“饭圈”的“氪金”风气甚重，甚至出现了粉丝不买上几百张专辑，就要被开除“粉籍”的现象。在张萌萌看来，当前，国内“粉丝经济”中没有特别完整的打歌体系，也缺乏相应的舞台或评价体系证明偶像实力，只要粉丝能打钱，爱豆就是合格的。

于是不少粉丝就像“韭菜”，被割了一茬又一茬。深圳市思其晟文化传播公司CEO伍岱麒表示，这是利用了粉丝对明星艺人的痴迷和崇拜，愿意为其付出的心理现象获利。

“在整个‘造星’链条中，资本方是最大的推手和获利方。”伍岱麒指出，经纪公司前期为艺人打造人设、制造媒体声量付出了一定代价，因此会加大对艺人价值的挖掘。而粉丝付出越多，黏性越高，进一步增强了艺人号召力，提高其商业价值。

中国青年剧作家导演向凯表示，大粉吃小粉在娱乐行业叫“黑吃黑”，且“吃相”非常难看，他们根本不在乎小粉的条件，而只要结果，部分小粉却没看出这个问题。

“艺人成为什么样的人，粉丝团也成了什么样的人。”不少粉丝中，未成年人较多，容易被追捧的艺人带偏，这就需要对粉丝经济中的乱象进行严厉整顿。在向凯看来，好作品才是成为明星忠实粉丝的基础。他告诫年轻人，不要盲目崇拜明星，而失去辨别能力。

伍岱麒表示，对于粉丝经济乱象的治理需要发挥多方的合力。一是对各平台如微博、豆瓣、知乎、抖音等，提高管理规范要求，对于造成不良影响的官方群、粉丝群给予处罚或封禁，降低其负面影响；二是需要明星艺人从自身做起，对粉丝加以正确良性引导；三是提高对经纪公司的规范和市场行为监督，对发生利用粉丝制造舆论、打投和扰乱公平竞争环境的行为给予处罚；四是从教育根本抓起，在中小学生的思想政治课程中，增加关于“粉丝经济”及相关案例的课程内容，帮助青少年提高理性追星的认知。

今年6月，中央网信办开启“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动，取得了显著成效。目前，已累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个。随后，整治行动再“加码”。8月27日，中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，从平台、经纪公司、粉丝等多方面入手进行治理。不少明星快速响应发出倡议，将严格要求自己，并呼吁粉丝回归理性，不要进行集资、不要拼单以防被骗等。有粉丝表示，“终于解放了，不用做数据了”。

郑州大学新闻与传播学院副教授邓元兵表示，当前，明星应该成为引领文明发展的榜样，而不是无底线地去填满自己的荷包，同时，平台方和粉丝方也要严于律己。

中青报·中青网记者 赵丽梅 实习生 肖玥 来源：中国青年报

2021年08月31日 06 版

(责编：赵竹青、陈键)