原标题：我国将建立实施北斗基础产品认证制度

新华社北京8月30日电（记者赵文君）我国将建立实施北斗基础产品认证制度，针对北斗导航用芯片、模块、天线、板卡等基础产品开展认证评价，鼓励生产企业积极申请通过认证。

这是记者30日从市场监管总局获悉的。为进一步提升芯片、模块、天线、板卡等北斗基础产品质量，保障北斗卫星导航系统在各领域各行业的广泛应用，市场监管总局发布《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见》，通过在北斗行业建立实施质量认证制度，营造有利于北斗基础产品发展的良好环境。

根据实施意见，北斗基础产品认证工作的基本原则为“统一管理、共同实施、政府引导、市场运行”，实行统一的认证目录、认证规则和认证标志。市场监管总局加强认证工作的组织实施和监督管理，并会同北斗卫星导航系统建设发展有关主管部门加大认证结果采信力度。此外，设定了认证机构能力条件和行为规范，明确了申诉举报渠道和监管机制。从事北斗基础产品认证工作的认证机构必须具备相应的技术能力，主动向社会公开认证信息。

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