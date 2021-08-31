日前，国务院国资委评选了200家国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业，中交投资有限公司（以下简称中交投资）成功入选。

管理是企业发展的永恒主题，是企业实现基业长青的重要保障。中国交建党委常委、副总裁，中交投资党委书记、董事长李茂惠表示：“要通过对标世界一流管理提升行动，进一步提升自身管理能力，并转化成公司发展的强大动力。”

据了解，中交投资作为集团的重要战略投资平台，坚持强业绩必须先强管理，构建了一套具有基建投资业务特色的管理体系和管理机制，凭借不到200人的总部队伍、含项目公司在内不到2000人的总人数，管好了超千亿的资产规模，取得了亮眼的业绩。连续四年保持年利润总额超过30亿元，其中，2020年实现利润总额37亿元，位居集团二级单位首位，年利润总额水平位居建筑类央企二级单位前十位。2020年全员劳动生产率达290万/人。连续七年保持3A资信评级。

加强法人治理体系建设 让公司“治理有方”

法人治理是企业的“纲”。据中交投资有关负责人介绍，中交投资全面推动党建工作要求进章程，使党的领导有机深度融入公司治理各环节——

全面加强董事会建设，有效发挥董事会“定战略、防风险、做决策”的作用。全面推行重大决策事项清单制度，制定3张清单，明确党委常委会重点决策事项37项、董事会决策事项16项、总经理办公会决策事项22项，厘清各治理主体权责边界，建立起了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

加强投资管控体系建设 让项目“管理有道”

走到汕头东部，看到海岸线近24平方公里吹填形成的宽广陆地；走到贵州，看到飞跃峡谷，宛如长虹的清水河大桥……目前，中交投资在15个省市拥有“大手笔”项目。该公司凭借高水平的投资管控体系，使得多个项目实现经济和社会效益“双丰收”。

据介绍，中交投资紧跟国家重大区域战略选好投资区域，把好入口关，超过80%的项目分布在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等国家战略区域。同时，形成了以财务分析为核心的投资评估体系，充分考虑项目战略匹配度，绘制项目对公司整体财务指标影响的“可视化曲线”，有效提升项目评估的科学性。

中交投资党委副书记、总经理蔡奉祥表示：“要以标准化推动精细化，通过标准化把各种要素、程序和流程管理细化到项目管理中。”长久以来，中交投资加强投资管控体系建设，大力推动投资项目全生命周期管理体系、投资建设项目标准化管理体系和投资项目数字化管控体系建设。以全生命周期策划为依据下达考核指标，每个项目形成“一本账”，确保实现项目的预期收益。

加强规章制度体系建设 让企业“发展有章”

制度是管理之本。一直以来，中交投资深刻认识制度建设的重要性，持续抓好建章立制。据了解，目前已总体形成了一套完备的规章制度体系和内控流程体系，涵盖公司治理、投资管理、财务管理、招标采购等14个领域，确保所有工作有章可循、有章能循、有章必循。

同时，中交投资率先在中交集团内推行子公司清单化管理，制定印发子公司报批报备事项的通用清单和差异化管控清单，通过简政放权，有效提升了子公司的责任担当意识和市场反应速度。

加强市场化经营机制建设 让人才“干事有劲”

市场是企业生存的根本。近年来，中交投资坚持以市场化为导向，大力推进“三项制度”改革，充分激发人才活力。截至今年6月底，高标准完成了经理层任期制和契约化管理“两书一协议”的签订工作。

在薪酬分配上，中交投资坚持市场导向、业绩导向，针对基础设施、城市综合开发、特色地产、高速公路运营等不同板块，建立了与行业相适应的差异化薪酬体系，所属子公司领导人员的年薪总额倍差达到1.9。与此同时，中交投资坚持市场化选人用人，100%实现市场化选人用人，100%实现全员绩效考核，如今，“出人才”已成为中交投资的鲜明特征和重要核心竞争力。

(责编：董童、李源)