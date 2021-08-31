8月30日，浙商银行发布了2021年半年度报告。数据显示，2021上半年实现营业收入259.03亿元（集团口径），同比增长3.02%，净利润（归属于本行股东）68.51亿元，同比增长1.12%。其中，二季度延续了银行业经营回暖的趋势，单季营收同比增长10.45%。

报告期末，浙商银行集团资产总额2.15万亿元，比上年末增长5.18%，站稳2万亿关口。其中发放贷款和垫款总额1.27万亿元，较年初增长6.22%。上半年，该行利息净收入203.78亿元，同比增长10.83%。截至2021年6月末，发放贷款和垫款总额占总资产比例为59.1%，较年初提升0.6个百分点。2018、2019和2020年分别较前一年末提升8.8、4.7和1.3个百分点。

负债方面，报告期末，浙商银行总负债2.02万亿元，比上年末增长5.41%，其中吸收存款余额1.37万亿元，比上年末增长2.37%。截至2021年6月末，各项存款占总负债比例为67.7%。2018年、2019年和2020年分别较前一年末提升3.6个百分点、5.3个百分点和1.3个百分点。

该行活期存款较年初增加515亿，增幅11%，占比37.6%，较年初提升近3.0个百分点；报告期内净利差2.08%，同比增加0.05个百分点。截至6月末，平台化模式已服务客户6.66万户，较年初增长6.56%，融资余额7014.95亿元，较年初增长3.40%。

行业解决方案方面，该行已在医药、粮食、仓储物流等20多个行业形成了差异化解决方案，帮助核心企业及其上下游打造产业链生态圈，各类场景应用方式已落地项目1442个，业务余额超600亿元。

近年来，浙商银行新发放普惠小微贷款综合融资成本同比下降0.23个百分点。普惠型小微企业贷款增速快于境内机构各项贷款增速3.53个百分点。6月末，小微企业、制造业贷款占比分别为18.73%和12.45%。

2020年6月，浙商银行与浙江省经信厅联合启动浙江智造融通工程，以“三年金融助力1000亿”为目标，助力浙江省工业企业加快完成智能化技术改造。截至7月末，为1000余户名单内企业提供融资余额457.05亿元，已超序时进度完成“三年累计合作千亿”的目标。

截至6月末，改行服务实体制造业为主的核心企业上下游中小企业超过6200家，其中民营企业和普惠小微企业占比均超过70%。与此同时，制造业贷款不良率比去年年末下降1.54个百分点，普惠型小微企业贷款不良率0.79%。

浙商银行从2015年开始大力发展零售业务，已经取得了一定的成效，零售客户、零售AUM等都实现了10倍以上的增长，个人存款占比从不到5%提升到了目前的近20%。营收中利息净收入仍是大头，非利息净收入55.25亿元。其中，手续费及佣金净收入仅19.97亿元。

报告分析，今年上半年，浙商银行零售业务呈现平台化获客、线上化操作和风控智能化的特色，持续为个人客户提供符合资管新规的净值理财产品“升鑫赢”等，丰富代销投资理财产品，以及优化“增金智投”基金组合投资服务。体现在数据上，代理及委托业务手续费6.61亿元，同比增143.01%，受益于上半年代销非货币基金同比增长148.49%。

截至2021年6月末，该行不良贷款率1.50%，贷款拨备覆盖率180.24%，均较3月末有所改善。该行加快不良核销和出清，计提信用减值损失108.34亿元。资本充足率方面，截至6月末，一级资本充足率9.46%。

报告称，通过数字化赋能，巩固和培育流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务这三大特色优势，该行将持续提升客户服务、财富管理以及资产配置等三大能力，为打造共同富裕示范区重要窗口贡献金融力量。

(责编：曹淼、李源)