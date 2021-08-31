原标题：光大银行：盈利能力大幅提升，财富管理银行建设实现新跨越

8月30日晚，中国光大银行发布2021年半年度报告。

报告显示，2021年上半年，光大银行坚持服务实体经济本源，紧扣国家发展战略，积极融入国内大循环、国内国际双循环的新发展格局，落实碳达峰碳中和重大决策，强化战略导向和创新驱动，突出财富管理和金融科技特色，盈利水平提升。

坚持服务实体经济，履行央企职责使命

光大银行全面融入“十四五”规划大局，履行央企职责使命，助推高质量发展。大力发展绿色金融，支持绿色低碳转型。6月末，该行绿色贷款余额1127亿元，较年初增长8.7%，其中清洁能源产业贷款余额98亿元，较年初增长18.7%，均快于全行贷款增速。

强化对制造业、民营企业支持力度。6月末，该行制造业贷款余额3308亿元，较年初增长6.0%；制造业中长期贷款余额1224亿元，较年初增长30.0%。民营企业贷款余额7085亿元，较年初增长8.2%。

全力支持普惠金融，按计划完成“两增两控”监管目标。6月末，该行普惠金融贷款余额2206亿元，较年初增长17.9%；普惠客户数38.1万户，较年初增加7890户；新投放贷款加权平均利率4.86%，同比下降40BPs；不良率0.70%。

规模保持平稳增长，盈利水平大幅提升

光大银行统筹安排各项信贷资源配置，在满足实体经济融资需求基础上，坚持高质量发展导向，有效支持战略转型，促进资产总量平稳增长。截至6月末，该行资产总额达57728亿元，较上年末增长4047亿元，增幅7.5%，其中贷款总额32386亿元，较上年末增长2291亿元，增幅7.6%；负债总额53087亿元，较上年末增长3955亿元，增幅8.1%，其中存款余额36924亿元，较上年末增长2118亿元，增幅6.1%。

光大银行持续优化业务结构，夯实各项管理基础，推动转型创新，盈利能力有所提升。上半年，光大银行实现营业收入770.4亿元，同比增长49.2亿元，增幅6.8%。其中手续费及佣金净收入150.1亿元，同比增长8.7亿元，增幅6.2%；中收占比达19.5%，保持较高水平。实现净利润225.1亿元，同比增长40.9亿元，增幅22.2%。ROA和ROE分别达到0.81%和11.06%，同比提升0.08和1.01个百分点；每股收益0.37元，同比提升0.06元，增幅19.4%。

财富管理特色突出，客户基础持续夯实

光大银行紧紧围绕“一流财富管理银行”战略愿景，充分抓住发展新机遇，突出财富管理银行特色，加强渠道经营、客户经营、产品营销和过程管理，充分利用光大集团全牌照优势，做优零售客户财富保值增值能力，做强企业客户财富融汇组织能力，推进财富管理3.0建设，打造具有财富管理银行特色的客群体系。

2021年上半年，该行零售银行业务实现营业收入319.7亿元，占全行营业收入的41.5%，同比提升0.9个百分点；零售管理规模（AUM）达到20201亿元，较年初增长5.3%，首次站上2万亿元大关；理财管理规模8771亿元，较年初增长4.9%。公司银行业务实现营业收入311.0亿元，占全行营业收入的40.4%。收入结构优化，上半年实现绿色中收57.9亿元，同比增长12.6%，其中理财中收最为突出，同比大增34.04%；绿色中收占比7.7%，同比提升0.4个百分点。

集团赋能取得新突破，上半年实现协同营收56.8亿元，同比增长16.4%，协同中收18.3亿元，同比增长21.2%。

该行客户规模持续增长，零售客户13075万户，较年初增长6.3%；其中私行客户4.6万户，较年初增长14.6%；财富客户突破百万户，较年初增长5.3%。三大APP用户与月活数均实现高速增长，手机银行、阳光惠生活与云缴费总用户1.55亿户，同比增长63.9%，三大APP月活用户3615万户，同比增长54.6%。对公客户83.1万户，较年初增长6.2%。

坚持金融科技创新，赋能传统业务发展

光大银行持续深化数字化转型，赋能一流财富管理银行建设。6月末，该行实现零售电子交易渠道替代率98.83%，远程服务客户满意度99.52%，手机银行交易笔数同比增长12%；交易金额同比增长21%。上线手机银行私行专版，搭建线上经营体系，提升长尾客群AUM。

用科技赋能公司业务和普惠金融，对公电子交易渠道替代率93.94%，健全移动金融战略版图，发布企业手机银行1.0；升级阳光供应链云平台，打造数字金融名品，其中物流业名品“物流通”获中国金融数字科技创新大赛“专项领域创新奖”金奖。

风险管控稳健有效，资产质量稳中向好

光大银行不断完善风控体制机制，加强风险政策指导，提升资产管理水平。截至6月末，该行不良贷款率1.36%，较年初下降0.02个百分点；关注率1.90%，较年初下降0.25个百分点；逾期率2.05%，较年初下降0.10个百分点；拨备覆盖率184.06%，较年初提升1.35个百分点，风险指标“三降一升”，风险抵御能力持续增强。

2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是光大银行“三步走”战略第二步“再上新台阶”的起步之年。面对新发展阶段的机遇和挑战，光大银行作为金融央企国家队，将继续积极践行金融央企国家队的社会责任与担当，主动将自身发展融入新发展格局，服务国家战略，服务人民对美好生活的需求，坚定不移地推进盈利能力、经营规模、财富管理特色、客户基础、风险管控新跨越，推进一流财富管理银行建设再上新台阶。

(责编：董童、李源)