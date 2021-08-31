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二级预警 商务部拟启动本年度第二轮中央储备猪肉收储

2021年08月31日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （赵竹青）据商务部网站30日消息，近期猪粮比价处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》（以下简称《预案》）规定的过度下跌二级预警区间。为发挥中央储备跨周期调节作用，维护猪肉市场平稳运行，商务部将会同国家发展改革委、财政部等有关部门启动本年度第二轮中央猪肉储备收储工作。

为引导养殖户平稳有序减栏，避免恐慌性集中出栏，《预案》制定了猪肉价格过度下跌分级预警制度：当猪粮比价低于6∶1时，由国家发展改革委发布三级预警；当猪粮比价连续3周处于5∶1～6∶1，或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到5%，或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅在5%～10%时，发布二级预警；当猪粮比价低于5∶1，或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到10%，或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅超过10%时，发布一级预警。

商务部监测情况显示，生猪养殖出栏积极性增强，市场供应充足，8月16日至22日猪肉批发价格每公斤20.17元，比前一周下降0.8%，零售价格环比下降0.3%。

对于猪肉价格未来走势，商务部预计，中秋及国庆节日临近，猪肉市场需求逐步回暖，预计近期猪肉价格将企稳运行。

(责编：赵竹青、高雷)

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