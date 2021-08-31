人民网北京8月31日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，2021年，银保监会承办建议提案667件，其中，人大建议391件，政协提案276件，截至7月底已全部提前办结。从建议提案内容来看，代表委员关注的热点问题主要集中在金融服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融供给侧改革、扩大金融对外开放、加强监管能力建设等五个方面。

在办理过程中，银保监会创新宣传手段，多途径加大宣传力度，通过信息、简报、微信公众号等渠道摘登领导批示、工作动态和办理工作典型。运用“云直播”“在线访谈”等新媒体方式进行线上宣传，受到社会各界广泛关注，主流媒体多次报道介绍银保监会办理工作经验。

据介绍，承办建议提案数量较多的部门有政研局（140件）、普惠金融部（140件）、人身险部（88件）、财险部（69件）、法规部（58件）、国际部（43件）、统信部（27件）、创新部（26件），以上八个承办部门承办数量占办理总量的88.6%。

从内容看，代表委员关注的热点问题主要集中在以下方面：一是金融服务实体经济。涉及金融支持民营企业、小微企业、“三农”、乡村振兴、绿色金融等实体经济薄弱环节，金融支持餐饮、文化旅游、外贸、汽车等产业以及粤港澳大湾区等区域政策。二是防范化解金融风险。涉及防范化解非法集资、互联网金融、网络互助、房地产市场、地方政府债务、不良贷款等金融风险。三是深化金融供给侧改革。涉及深化农信社等银行保险机构改革，养老金融改革发展，扩大财产保险范围、增加保险险种，加强公共卫生、医疗和罕见病保险保障，支持商业健康保险、长期护理保险、人身意外保险发展。四是扩大金融对外开放。涉及扩大对外开放、“一带一路”等国际金融合作。五是加强监管能力建设。涉及修改完善商业银行法、保险法、信托法、票据法、企业破产法等法律法规，补齐监管制度短板，加强监管体系建设。

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