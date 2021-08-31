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四部门发文：开学前全面开展自查 严防发生重大食品安全事件

2021年08月31日09:47 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局

人民网北京8月31日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，8月30日，市场监管总局办公厅联合教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅、公安部办公厅印发《关于统筹做好疫情防控和秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署统筹做好疫情防控和秋季学校食品安全工作。《通知》要求，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校认真做好疫情防控，按照食品安全法律法规等要求，严格落实食品安全主体责任，采取有力措施消除食品安全风险隐患，并在开学前全面开展自查。

《通知》要求，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要按照国务院联防联控机制要求，统筹研究部署疫情防控和学校食品安全工作，细化措施压紧压实工作责任。要深入开展校园食品安全守护行动，不断完善校园食品安全管理协作机制，强化联动执法，形成监管合力，严防发生重大食品安全事件。

《通知》要求，要大力推进校外供餐单位和学校食堂“互联网+明厨亮灶”等智慧管理模式，充分运用大数据、云计算等技术，提升校园食品安全管理水平；要督促校外供餐单位和学校采取有效措施，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯；发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校食堂，不得使用洪水浸泡过的食品原料加工制作食品。

《通知》要求，各地教育部门要督促学校落实《学校食品安全与营养健康管理规定》和《关于加强学校食堂卫生安全与营养健康管理工作的通知》要求，落实食品安全校长（园长）负责制和学校相关负责人陪餐制度，加强学校食堂等场所的食品安全管理。各地市场监管部门要督促校外供餐单位全面落实食品安全主体责任，严格查验进货原料，按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求，规范食品加工制作行为；进一步加大对校外供餐单位、学校食堂和学校周边食品经营者的监督检查力度和频次，做到全覆盖；强化禁止向未成年人售酒监管，严格执行学校周边不得设置售酒网点的规定。

(责编：李楠桦、高雷)

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