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中国人寿发布社会责任报告 累计服务超过7.93亿客户

2021年08月31日10:15 | 来源：人民网
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近日，中国人寿保险（集团）公司正式发布《2020企业社会责任报告》。报告系统回顾了公司在“十三五”期间的重要发展成果，并以利益相关方为主体框架，从股东、客户、员工、社会、行业、环境六个角度，全方位总结梳理了2020年中国人寿在社会责任管理和实践方面的重点工作和亮点成果，通过数据、图文的形式，展现与利益相关方之间的沟通交流。

中国人寿集团董事长王滨表示，中国人寿坚守初心使命，在落实全面从严治党、坚持党对国有企业的领导上始终不变，在担当服务经济社会发展和保障国计民生的社会责任上始终不变，在建设国际一流金融保险集团的愿景目标上始终不变。

2020年，中国人寿集团合并营业收入9977亿元，合并保费收入超过7518亿元，年末合并总资产突破5万亿元；服务客户方面，累计服务超过7.93亿客户；截至2020年末，中国人寿全集团共有员工19.2万人、销售人员175万余人。截至2020年末，公司在服务京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、西部大开发、东北振兴、雄安新区建设等领域存量投资规模达1.2万亿元；服务实体经济直接投资存量规模突破2.8万亿元；在全国开展220余个大病保险项目，覆盖近4亿城乡居民；在全国开办农险业务，累计为9333万户次农户提供2.54万亿元风险保障；为1.3万余家绿色产业企业提供财产风险保障9666亿元；新增绿色投资306亿元；绿色信贷余额超300亿元。

报告还发布了问卷调查征求社会责任工作意见，以期更加广泛听取社会各界声音，进一步提升中国人寿履行社会责任的能力。

(责编：曹淼、李源)

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