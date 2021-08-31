人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

BOE（京东方）：2021上半年营业收入达1072.85亿元 同比增长89.04%

2021年08月31日10:28 | 来源：人民网
小字号

8月30日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“BOE(京东方)”）发布2021年半年度报告。报告显示，上半年营业收入达1072.85亿元，同比增长89.04%；归属于上市公司股东的净利润127.62亿元，同比大幅增长1023.96%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润116.62亿元。

报告提出，作为BOE（京东方）核心业务，2021年上半年显示事业营收同比增长89.33%，显示器件销量及销售面积持续增长。同时，报告期内，该公司研发投入达59.3亿元，同比增长51.11%。上半年专利申请超4500件，其中发明专利超90%，海外专利超33%；OLED、传感、人工智能、大数据等领域专利申请占比超50%；新增授权专利超3900件，其中海外授权专利超1200件，展现了强劲的技术创新实力。

此外，BOE（京东方）还于报告同期发布了“关于回购公司部分社会公众股份方案的公告”。公告显示，该公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，资金规模不超过30亿元，回购规模相较2020年大幅增长，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划，进一步吸引与留住骨干人员，稳定和激励核心人才，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，进一步助推未来持续、健康发展。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021服贸会都有哪些看点
　　
银保监会：2021年承办建议提案667件 7月底全部提前办结
　　人民网北京8月31日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，2021年，银保监会承办建议提案667件，其中，人大建议391件，政协提案276件，截至7月底已全部提前办结。从建议提案内容来看，代表委员关注的热点问题主要集中在金融服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融供给侧改革、扩大金融对外开放、加强监管能力建设等五个方面。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部