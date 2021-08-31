8月30日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“BOE(京东方)”）发布2021年半年度报告。报告显示，上半年营业收入达1072.85亿元，同比增长89.04%；归属于上市公司股东的净利润127.62亿元，同比大幅增长1023.96%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润116.62亿元。

报告提出，作为BOE（京东方）核心业务，2021年上半年显示事业营收同比增长89.33%，显示器件销量及销售面积持续增长。同时，报告期内，该公司研发投入达59.3亿元，同比增长51.11%。上半年专利申请超4500件，其中发明专利超90%，海外专利超33%；OLED、传感、人工智能、大数据等领域专利申请占比超50%；新增授权专利超3900件，其中海外授权专利超1200件，展现了强劲的技术创新实力。

此外，BOE（京东方）还于报告同期发布了“关于回购公司部分社会公众股份方案的公告”。公告显示，该公司拟以自有资金回购部分社会公众股份，资金规模不超过30亿元，回购规模相较2020年大幅增长，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划，进一步吸引与留住骨干人员，稳定和激励核心人才，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，进一步助推未来持续、健康发展。

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