人民网北京8月31日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，8月30日0时22分，在确保防洪安全的前提下，三峡电站积极发挥能源保供作用，34台机组全开并网运行，总出力达2250万千瓦，实现了2021年首次满负荷运行，全力支持迎峰度夏。

三峡左岸电站厂房。受访者供图

此前，国家发改委发布的《关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知》明确表示，促进清洁能源多发满发。大型水电企业要加强与受电省份和电网企业的沟通协调，研究水电消纳机制，有效缓解汛期弃水压力。

“满发状态下，三峡电站日均发电量可达5.4亿千瓦时，按一个3口之家月均用电100千瓦时计算，可满足540万个家庭一个月的用电量。”三峡集团所属长江电力三峡电厂副厂长邹毅说。

近期，受长江上游持续性降雨影响，三峡水库入库流量从22000立方米每秒起涨，先后迎来3次超40000立方米每秒量级的洪水过程。

三峡大坝下游。受访者供图

在确保防洪安全的前提下，在水利部长江水利委员会、国家电网、南方电网等单位的支持与配合下，三峡集团控制三峡水库按发电机组满发出力对应流量下泄，水库水位逐步抬升。

8月30日0时，三峡大坝出库流量满足34台机组额定出力满发要求。三峡集团积极协调国调中心，调增三峡电站出力，及时优化梯级电站运行方式，实现2021年首次满发运行。在此期间，三峡大坝、三峡船闸等枢纽建筑物运行正常。

三峡大坝上游。受访者供图

据水文气象预报，9月上旬，长江上游主要水系还将迎来明显降雨。三峡集团相关调度部门表示，将进一步做好防洪度汛、安全生产、能源保供、年度蓄水等重点工作，发挥三峡工程的综合效益，为我国经济社会发展提供强大的清洁动力。

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