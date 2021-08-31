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国银租赁公布2021年中期业绩：营业收入约104.42亿元 同比增长8.6%

2021年08月31日15:16 | 来源：人民网
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8月30日，国银金融租赁股份有限公司（以下简称国银租赁）公布2021年中期业绩。中报披露，公司营业收入约为104.42亿元（人民币，下同），同比增长8.6%；净利润约18.12亿元，同比增长46.2%；资产总额达3,115.19亿元，较上年末增长2.7%；平均权益回报率为13.33%，较去年同期上升3.5个百分点；实现业务投放约571.07亿元，同比增长约12%；不良资产率为0.78%，较上年末下降0.02个百分点。

2021年上半年，国银租赁在长江经济带、粤港澳大湾区等重点战略区域业务投放同比增长16.7%，占全部投放的84.0%。战略性新兴产业领域投放同比增长15.8%；在新能源领域投放同比增长52.6%；进一步推进普惠金融业务发展，工程机械和商用车领域投放同比增长40.0%，新增租赁设备超3.4万台。

中期报告显示，船舶经营租赁业务的决策量和签约量方面，上半年完成36艘船舶的交付，其中新造船13艘，二手船23艘，新增投放36.2亿元。截至2021年6月30日，船舶租赁业务资产总额约人民币374.34亿元，较上年末增长9.5%。公司进一步完善防控措施，重点加强了船员疫情防控。截至六月底，所有船员无一感染。

在基础设施租赁业务板块，国银租赁上半年该业务板块实现新增投放约317.43亿元，同比增长9.5%。

在航空业务板块，上半年公司扭亏为盈，与11家客户就31架飞机签署了新租赁合同，完成4架飞机出售。此外，新增3家航空公司客户，取得14架飞机用于经营租赁。

国银租赁方面表示，2021年下半年将平衡好规模、质量和效益的发展关系，加强市场分析研判，跟踪客户需求，把握业务发展机遇，积极推进业务创新，持续优化内部运行管理。同时，不断强化风险与合规管理体系，巩固业务运行基础，实现公司“十四五”发展的良好开局。 

(责编：曹淼、李源)

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