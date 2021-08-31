8月31日，上海浦东新区和交通银行关于支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区全面战略合作协议签署活动正式举行。会上，双方正式签署了《支持浦东新区打造社会主义现代化建设引领区全面战略合作协议》。

交通银行相关负责人表示，本次签约是落实《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》的重大举措，也是交通银行和浦东新区深化合作，共同推进浦东金融业高水平改革开放，支持浦东经济高质量发展的重要举措。作为总部在沪的大型国有商业银行，交通银行将进一步发挥上海主场优势，支持浦东打造社会主义现代化建设引领区。

据介绍，本次签署的战略合作协议主要有五个方面，包括：一是围绕做强创新引擎，在国际科技创新中心核心区建设领域开展合作；二是围绕深入推进高水平制度型开放，在自贸区金融创新和业务体系建设等方面进行积极探索和先行先试；三是围绕增强全球资源配置能力，在完善金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系等方面积极探索；四是围绕提高城市治理现代化水平，在统筹城乡区域协调发展、持续改善社会民生、优化城市建设与管理水平等领域开展合作；五是围绕国际消费中心建设，在养老、医疗健康、文化旅游等领域开展合作。

(责编：曹淼、李源)