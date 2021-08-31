人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）“目前，通过装备建设和技术研发，我国海上60米以浅沉船整体打捞吨位已达到5万吨。”8月31日，交通运输部救助打捞局局长王雷在“护佑生命70载 建功碧海新时代”专题新闻发布会上表示，预计到“十四五”末，海上100米以浅沉船整体打捞吨位将达到10万吨，海上大吨位沉船打捞能力将会显著提升。

王磊表示，大吨位沉船打捞是国际打捞界的难题，也是中国救捞坚持不懈长期攻关的关键技术，经过多年努力已取得了一些突破。

大吨位沉船打捞装备有了质的飞跃。我国先后建造列编了10余艘现代化大型抢险打捞工程船，大吨位沉船打捞装备能力实现质的飞跃。

大吨位沉船打捞技术实现重大突破。中国救捞突破传统打捞方式，在实践中加强技术探索应用，先后开发应用了沉船水下扫测定位技术、计算机控制液压同步提升沉船打捞技术、沉船打捞辅助计算软件、非开挖定向钻机攻穿千斤等新技术。特别在是韩国“世越号”沉船打捞过程中，探索研发了一系列新技术，如坚硬底质穿引钢索或钢梁技术，适用于沉船舱室不规则空间的气囊浮力提升技术，具有升沉补偿功能的沉船整体液压同步提升技术，以及沉船打捞作业时水面船舶、提升系统及水下沉船间的耦合运动及风险控制策略等，实现了大吨位沉船打捞技术的新突破。

大吨位沉船打捞科技创新能力实现突破。中国救捞深入实施创新驱动发展战略，不断强化自主研发能力。目前，救捞系统承担的国家重点研发计划项目“大吨位沉船整体打捞关键技术研究与装备研制”，已进入后期成果验证阶段，随着这些成果的转化应用，我国沉船打捞技术也将提升至一个新的高度。

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