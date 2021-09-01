8月29日，神州数码集团股份有限公司发布2021年度中期业绩报告。报告期内，神州数码实现营业收入567亿元，同比增长39.6%，扣非净利润实现3.4亿元，同比增长11.1%。此外，2021年上半年神州数码研发投入持续增加，进一步夯实技术积累和服务能力，累计研发投入0.98亿元，同比增长54%。

2021年上半年，紧抓“十四五”规划落地元年和科技创新时代机遇，神州数码加速转型和价值布局，云计算和数字化转型业务持续保持高速增长，自主品牌业务收入大幅增加，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面均取得长足发展，细分领域竞争优势进一步凸显，行业地位与市场影响力也得到了广泛认可。

在云及数字化转型业务领域，神州数码已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力，拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例，成为客户信赖的云服务和数字化转型专家。

报告期内，神州数码云及数字化业务实现营业收入16.88亿元，同比增长63%；其中云管理服务和数字化解决方案（MSP+ISV）业务收入同比增长108%，业绩表现突出。

在云服务方面，神州数码进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力，签约成为华为云同舟共济合作伙伴，获得阿里云“覆盖贡献奖”及谷歌云“Diversity & Inclusion Partner of the Year Award”，并持续深化拓展与AWS、Azure、华为云、中国移动云、京东智联云、IBM、红帽等主流云厂商的合作，同时细化组织能力，加大自动化服务能力和数字化业务的研发投入，已构筑起从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。

神州数码集团副总裁兼信创业务总裁韩智敏指出，神州数码在产品、营销、生态等多个维度持续发力并释放价值，已迅速成为多样性算力领域重要的整机厂商和产业引领者之一。报告期内，神州数码自主品牌业务实现营业收入5.3亿元，同比增长103%。

在数字化业务方面，多款神州数码自主品牌产品相继迭代及发布，并在客户场景持续释放价值。基于数据+AI，神州数码推出Jarvis人工智能知识引擎，以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模型，轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。此外，神州数码自有品牌神州视讯产品，瞄准视频云产品“安全视讯”需求，在“云”、“管”、“端”进行针对性开发和产品整合，为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品，正逐步成为用户不可替代的视讯管家。未来，神州数码将继续加大投入，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。

依托多样性算力布局和自主研发能力，神州数码在产品、营销、生态等多个维度持续发力并释放价值，已迅速成为多样性算力领域重要的整机厂商和产业引领者之一。报告期内，神州数码自主品牌业务实现营业收入5.3亿元，同比增长103%。

在产品方面，继深化鲲鹏产业生态落地，推出系列软硬件核心产品及解决方案之后，神州数码率先加入华为昇腾生态，成为昇腾重要整机伙伴之一，迅速推出神州鲲泰KunTai A722 AI计算产品。同时，神州数码也积极拓展飞腾、龙芯PC产品线，完成产品研发生产并推向市场。目前，神州数码自主品牌“神州鲲泰”系列，已形成覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全的四大产品体系，实现“全栈交付”和“多场景应用”能力，为云原生、数字原生提供坚实底座。

在市场营销和行业深耕方面，神州数码先后中标“中移动信息2020年一级IT云资源池整机柜定制化服务器采购”等多个运营商行业大单，并在金融、互联网、电力、政企等行业落地多个标杆项目，不断推进价值落地转化，为行业数字化升级持续赋能。近日，国家发改委发布国家产教融合型企业名单，神州数码以深耕职教行业二十年的深厚积累成功上榜，继近期入选“北京市第一批产教融合型企业建设培育试点名单”、“上海市第二批产教融合型试点企业名单”后，再获重磅认可。

在产投合作方面，继年初与合肥市政府签订系列落地协议，百亿投入打造神州数码信创总部基地之后，近日，神州信创合肥生产基地一期项目也顺利动工建设，拟建设国内先进的服务器和PC产线，主要生产“神州鲲泰”系列产品，年产能可达90万台。

在生态建设方面，神州数码持续发挥整机厂商的重要聚合和带动作用，与包括基础芯片、操作系统、中间件、数据库、应用软件等多个维度的生态伙伴展开互认证和适配，并打造多个联合产品和解决方案。同时，神州数码也积极布局客户场景和渠道生态，2021上半年“智算神州、鲲泰领航”系列活动，巡回全国23个城市，与全国生态、渠道伙伴建立广泛链接，携手生态伙伴，依托多行业案例积累，实现多场景穿透。此外，神州数码还与比亚迪电子等多家公司建立了战略合作关系，未来，将携手合作伙伴共同推动信创产业链协同升级，强强联合满足客户多元化场景需求。

2021年上半年，神州数码以生态体系为依托，紧抓行业机会，赋能产业数字化转型和数字经济发展，推动IT分销和服务业务的高速增长。报告期内，神州数码IT分销和增值业务实现营业收入545亿元，同比增长38.6%。

目前，神州数码聚焦核心渠道营销，已建立基于客户和渠道的新营销体系，打造完善的商机管理体系，推动分销业务的复合增长，并通过“解决方案共享、技术应用共研、新业务模式拓展”，与合作伙伴实现互利共赢。同时，神州数码进一步提升精细化管理水平，整体运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化，存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升。

神州数码集团董事长兼总裁郭为表示，神州数码将持续深化战略业务布局，聚焦云原生、数字原生、场景创新，拓展全栈云原生、数字原生解决方案和自主创新产品，推动IT信息化架构的重构、信息技术应用创新发展、数据生产要素价值释放，助力企业客户获得更高的敏捷性、弹性、安全性和成本效益，推动数字经济发展。

(责编：赵超、陈键)