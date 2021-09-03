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证监会：部分上市公司对投资者关系管理重视程度不够

2021年09月03日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月3日电 （黄盛）“我们看到，部分公司仍存在对投资者关系管理重视程度不够、传递公司价值动力不足等突出问题。”今日，证监会副主席阎庆民在上市公司2020年报业绩说明会经验交流会上表示，在各方共同努力下，广大上市公司积极响应，在召开业绩说明会数量、质量及效果等方面均取得显著提升，但仍需要针对存在的突出问题，继续积极引导、鼓励更多的上市公司召开高质量的业绩说明会，夯实上市公司与投资者的沟通桥梁。

据悉，业绩说明会作为上市公司和中小投资者沟通交流的重要载体，在上市公司年报披露后，能够帮助投资者快速、准确地抓取信息披露重点，全面了解企业发展状况，增进对企业价值及经营理念的认同感。

阎庆民表示，今年以来，在国务院金融委的统一部署下，证监会全面贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》任务，落实《上市公司治理专项行动方案》要求，与国务院国资委、各地方政府等形成工作合力，积极作为，稳定市场预期；同时，各辖区派出机构及交易所、上市公司协会、投服中心等系统单位迅速响应，发挥各自优势，共同推动、引导上市公司开好业绩说明会。

数据显示，今年，全市场共有3756家上市公司召开业绩说明会，占披露年报公司总数的87.41%，与去年相比数量增长超过40%。除个别创业板公司由于IPO上市或采用其他途径与投资者沟通外，沪深300指数公司、“A+H”上市公司、科创板、创业板公司，特别是央企控股上市公司等重点推动企业全数召开业绩说明会；民营上市公司召开家数达到2334家，占披露年报民营公司总数的接近90%。

对于当下上市公司召开的业绩说明会，阎庆民用“两提高、一增多”进行归纳。“两提高”是指，上市公司重视程度普遍提高，业绩说明会会议规格显著提高；“一增多”是指与投资者的良性互动明显增多。

但阎庆民也指出，上市公司召开业绩说明会仍存在的突出问题具体表现在：一是存在“顾虑重、动力弱”的现象，少数公司顾虑直接面对中小投资者，担心会增加人力和经济成本，背离了监管部门引导上市公司召开业绩说明会的初衷；二是存在“走过场、求形似”的现象，少数公司参照年报内容“照本宣科”，或回避问题“答非所问”，直接影响了业绩说明会的质量和沟通效果；三是存在“找托辞、想逃避”的现象，部分上市公司以“缺乏业绩亮点”“无相关经验”为由，认为没有必要或无法召开业绩说明会，目前全市场仍有部分上市公司从未召开过业绩说明会，客观反映出公司主观能动性不强、认识不到位等问题。

(责编：王连香、高雷)

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