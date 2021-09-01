近期，“感谢联通”在B站、抖音等新媒体上火热刷屏，这到底是什么梗？

“中国联通客服”官方自2019年入驻B站，第一支翻跳视频收获了众多粉丝的喜爱，开启了在B站玩梗的勇气。紧接着发布了爆款作品联通“抖肩舞”，并在2020年成为第一个冲进B站宅舞大赛的蓝V，从此频频登上B站热门榜。此后，国资小新、中国移动、中国电信、中科院、电网头条、招商银行等政府、央企、金融机构官方纷纷入场，陆续开启粉丝规模增长秘籍。“中国联通客服”官方成功破圈，抖音、B站等官方账号粉丝规模居央企前列，无论是在联通官方还是在其他蓝V账号的作品上，粉丝纷纷“感谢联通”，引爆“感谢联通”热梗。

在“中国联通客服”官方B站的弹幕里，年轻人对联通的喜爱溢出屏幕：“联通绝对是最会整活的官方”、“联通yyds”、“联通掌握了流量密码”、“联通把B站玩明白了”、“吃水不忘挖井人，感谢联通”……而联通的破圈之路不止于此，又将目光投向虚拟IP，最近又有新动作，推出虚拟vup皮小U，在8月27日正式出道。

皮小U自称是刚出学校的21岁Z世代青年，具备二次元受众喜爱的时尚外型，并受B站小伙伴“人均白毛控”影响，有着一头时尚白发，专业技能为跳舞，更是通信知识科普高手，她的一项意外技能是会手语。

皮小U的出道，是中国联通在打造“不一样的联通、更智慧的客服”路上的一次积极尝试。一是借助B站等新媒体平台，作为“我为群众办实事”的新群众触点，覆盖更广范围人群，触及更多青少年客户，用青少年喜闻乐见的形式普及通信知识；二是不断发掘真实暖心的联通故事，找到与客户的情感共鸣，润物细无声地将服务品牌植根客户心中；三是做客户的朋友，持续在新媒体渠道打造鲜明人设，坚持围绕客户通信业务的痛点、难点、疑点，深入浅出地答疑解惑，唱响客户心声。

(责编：赵超、陈键)