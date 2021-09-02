本报记者 朱竞若 潘俊强

秋风送爽，蓝天如洗，北京国家会议中心彩旗招展，新首钢园区鲜花盛开。“数字开启未来，服务促进发展”，一组组设计精美的服贸会标语、展板引人注目。两个主会场内，来自153个国家和地区的1万余家参展参会企业已布展到位，2021年中国国际服务贸易交易会各项工作已准备就绪。

绿色办展，助力“双碳”行动。在国家会议中心，中国服务贸易发展成就展展区凸显绿色环保理念，展区搭建坚持减量化、再使用、再循环，90%以上的搭建材料可实现回收再利用，助力实现“双碳”行动。本次服贸会展览展示中设立“碳中和”绿色技术服务板块，实现“碳达峰、碳中和”目标的前沿科技、实用技术在此交汇。

防疫措施，全部细化流程。国家会议中心各大会议室，防疫措施经过了反复梳理演练。围绕服务贸易十二大领域的前沿趋势，聚焦数字经济和数字贸易发展等热点话题，这里将举办5场高峰论坛。整个服贸会期间，共将举办119场专题论坛及行业会议，通过“线上与线下”相结合的方式，实现“云对话”“云洽谈”“云展示”。

特色场馆，首次精彩亮相。本届服贸会首次使用城市新地标——首钢园区作为专题展览场馆。8个专题展都有独立展馆，各具特色风貌。以北园工业遗址公园片区为中心，服贸会展区环绕布局，形成与奥运场馆、工业遗存和周边景观“三横一纵”景观廊道。

创新办展，提升品牌效应。本届服贸会展览面积比去年增加了2万平方米，线下参展企业比上届增长6%。与去年相比，本届服贸会纯线上参展企业增长40%。在2021年线上服贸会平台，一款“企业小官网”的应用模块受到参展商欢迎，在这里添加企业相册、展台海报、企业直播等，可以更加立体化推介企业。服贸会将充分运用数字技术，改进升级线上平台，帮助企业多方拓展商机，打造永不落幕的服贸会。

盛会拉开帷幕，丰硕成果可期。本届服贸会设置成果发布厅，举办成果发布、服务示范案例及权威政策信息发布等活动。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)