人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）2021年8月29日，华夏航空G54394航班在阿克苏机场落地后偏出跑道。事件发生后，民航新疆管理局高度重视，立即成立调查组第一时间赶赴现场开展事件调查，指导机场应急救援工作。

记者从民航局获悉，事故初步原因是，飞机在阿克苏机场27号跑道着落过程中风向由顶风变为顺风，接地速度大于标准速度。接地点距离跑道入口近三分之一跑道长度，跑道有积水，机组使用刹车时机偏晚，导致飞机停止距离不够，最终在接近跑道尽头左侧低速偏出。

民航新疆管理局相关负责人表示，目前，事件原因正在进一步调查分析中，民航新疆管理局将依法依规按相关程序开展工作，按照客观公正、深入全面的原则对此次事件进行调查，调查结束后将及时发布调查报告。

初步调查情况通报如下：

8月29日，华夏航空CRJ900/B-3250号机执行G54394库尔勒至阿克苏航班任务。机上机组9人，旅客64人。北京时间18时14分，飞机在阿克苏机场使用27号跑道ILS/DME程序着陆，落地后飞机从跑道尽头左侧偏出跑道，前轮位置距离跑道尽头约82米。

偏出跑道后，机组按规定实施处置程序，紧急撤离旅客。机场启动应急响应，使用摆渡车将撤离旅客运送至候机楼到达厅，发布航行通告关闭机场跑道。20时50分，飞机由牵引车拖至停机坪。21时30分，机场恢复正常运行。经检查，飞机、跑道设施设备无损伤。在紧急撤离过程中有4名旅客轻微擦伤，送医院检查无碍已回家。

飞行机组信息：

机长石某，男，总经历时间4402小时，本机型机长经历时间1039小时，体检合格证有效。最近一次复训熟练检查日期为2021年5月31日，结论合格。

副驾驶周某，男，总经历时间4542小时，本机型机长时间1968小时，体检合格证有效。最近一次复训熟练检查日期为2021年6月1日，结论合格。

观察员高某，男，总经历时间2076小时，本机型经历时间2076小时，体检合格证有效。最近一次复训熟练检查日期为2021年7月24日，结论合格。

经初步核实，各飞行机组成员执勤期和休息期均符合规定,航前酒精检测正常。

落地机场及气象情况：

阿克苏机场为军民合用机场，机场标高1169.5米，27号跑道长2800米，宽45米，沥青混凝土道面。

18:00阿克苏机场实况天气：风向330度，风速4米/秒，风向在280-020之间波动，能见度大于10公里，弱雷雨，云底高900米，温度21摄氏度，露点11摄氏度，修正海压1011百帕，预计到18:50，天气变化为：重要天气现象结束。

18:09阿克苏机场特选天气实况：SPECI ZWAK 291009Z 32004MPS 280V060 9999 TSRA SCT030CB 19/12 Q1012 BECMG TL1030 -SHRA=风向320度，风速4米/秒，风向在280-060之间波动，能见度大于10公里，中等强度雷雨，预计18：30后转为小阵雨天气。

航空器情况：

事发飞机接收于2017年3月18日，截至2021年8月28日，飞行小时11418，飞行循环10437。最近一次C检工作（4C检）于2021年2月7日至2月24日完工。经核实，近30日无起落架、液压、刹车系统故障历史，飞机适航。

(责编：王仁宏、高雷)