本报记者 曲哲涵

近日，国务院常务会议部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。会议指出，加大财税等支持力度，完善市场化多元化投入机制，汇集各方力量，生态优先、绿色发展，推动长江经济带高质量发展。国新办9月1日召开政策例行吹风会，请财政部相关负责人介绍政策内容。

真金白银支持，生态保护修复成效显著

近年来，中央财政通过明显提高转移支付系数、加计生态环境保护标准支出等方式，加大对重点生态功能区的资金投入。

财政部副部长许宏才介绍，2018年—2021年，中央财政累计下达长江经济带省份重点生态功能区的转移支付1321亿元，增强相关地区的基本公共服务保障能力；累计下达长江经济带省份的大气、水、土壤、污染防治资金504亿元，用于支持重点区域打赢蓝天保卫战；累计拨付资金92亿元，将重庆、芜湖等21个城市纳入城市黑臭水体治理示范政策支持的范围；累计下达长江经济带省份林业、草原转移支付资金1203亿元，加强森林资源管护和湿地等生态保护工作；累计下达资金183亿元，支持长江经济带相关省份开展农业面源污染治理以及农村生活污水垃圾和黑臭水体治理，加快补齐农村生态环境建设短板。

“在中央有关部门以及地方共同努力下，长江生态保护修复攻坚战取得明显成效。”许宏才说，2020年长江流域的水质优良断面比例达到96.7%，高于全国平均水平13.3个百分点。大熊猫、朱鹮、扬子鳄等濒危野生动植物种群数量稳中有升。

17项政策措施，描绘长江经济带新画卷

为长江再添“绿”，财税政策看点多。

许宏才表示，财政部已会同沿江有关省份、各有关部门认真研究细化具体政策措施，形成的《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》将于近期公布。

方案从5个方面提出了17项具体政策措施，包括加大污染防治专项资金投入力度，引导地方建立横向生态补偿机制，推进市场化多元化生态补偿机制建设，支持连通重点区域的交通网建设，加大地方政府债券支持力度，支持加快新旧动能转换、科技创新平台和人才队伍建设等。

许宏才用5个“新”描绘财税支持下的长江经济带“蓝图”——通过完善财政投入和生态补偿机制，谱写生态优先绿色发展新篇章；支持综合交通等基础设施建设，打造区域协调发展新样板；支持沿海沿江沿边和内陆开放，构筑高水平对外开放新高地；支持加快破除旧动能和培育新动能，塑造创新驱动发展新优势；支持长江经济带城乡融合发展，绘就山水人城和谐相融新画卷。

双管齐下，支持构筑高水平对外开放新高地

许宏才表示，财政部将从加快开放平台建设、推动贸易转型升级两个方面支持长江经济带构筑高水平对外开放的新高地。

开放平台建设有3个着力点：

一是积极支持9个沿江省份落实好自贸试验区总体方案中提出的试点任务，发挥辐射效应、枢纽功能和示范引领作用，形成更多可复制、可推广的改革试点经验。二是支持上海自贸试验区临港新片区等有条件的自贸试验区对标国际高标准经贸规则，采取新的开放举措、实行更大程度的压力测试。三是积极配合相关部门将沿江各类符合条件的海关特殊监管区域整合为综合保税区，支持重点境外经济贸易合作区和农业合作区发展，鼓励具备条件的沿江省份设立综合保税区和边境旅游合作区。

贸易转型升级也有3方面重点工作：一是鼓励有条件的贸易产业集群、聚集区完善各类配套服务。在财政政策和资金上给予支持，培育外贸新动能，促进贸易和产业的融合。二是支持沿江省份发展跨境电子商务等外贸新业态，促进外贸转型升级和创新发展。三是发挥好现行启运港退税政策的作用，解决长江航线长、江海中转耗时久等制约沿江货物出口退税速度的问题。

财政资金引领，带动绿色发展和产业转型升级

长江经济带是我国高端制造业比较集中的地区，也是新旧动能转换的龙头。

许宏才表示，由财政部、生态环境部和上海市政府共同发起的，按照市场化原则运作的国家级政府投资基金“国家绿色发展基金”，也将在推动长江经济带绿色发展方面大显身手。

“国家绿色发展基金设立的初衷是服务长江经济带发展。”他介绍，该发展基金的股东包括沿江11个省份，充分调动沿江省份的积极性；同时，基金也可以通过子基金投入等金融手段，加快培育绿色发展领域的市场主体，扶持绿色产业发展，为解决生态环境的问题提供系统性产业支撑。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)