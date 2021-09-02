本报记者 暨佩娟 潘俊强

2021年中国国际服务贸易交易会9月2日至7日在北京举行。截至9月1日，共有245家媒体机构的1700多名境内外记者注册报名参会报道。9月1日，位于国家会议中心的新闻中心开始运行。本报记者实地探访并感受新闻中心为媒体记者们提供的全方位服务。

从国家会议中心E5门进入，“新闻中心”中英文指示牌明亮醒目。3条富有动感的光线，寓意新闻媒体发挥着“服务共享、信息共享、文化共享”的重要作用。它们相互交织在湛蓝底色上，象征着服务贸易繁荣兴盛、互惠共享。

据新闻中心现场指挥王浩洁介绍，为确保媒体记者的工作和用餐环境安全，新闻中心从设计到布置，都采取了细致入微的防疫措施。新闻中心各点位及主要通道，都安放了免接触洗手设备；媒体公共工作区一人一桌，相邻办公桌之间设防疫隔板，间距保持1米；除了对新闻发布厅、媒体公共工作区每日进行环境消毒外，话筒、音频耳机等设备在使用前都进行严格消毒。

记者来到综合服务区，信息咨询台上摆放着媒体手册以及一次性手套、消毒湿巾等防疫物品。新闻中心工作人员表示：“考虑到防疫要求，我们在设计信息咨询台时，确保台面宽约1米，以便记者与工作人员保持社交距离。”

黄褐色炼钢炉、洁白的展棚……用餐区一侧，一面超大屏幕上展示着首钢园区会场工业遗存与现代展会交相辉映的独特风貌。这是在首钢园区高点架设的5G高清画质机位，通过无线传输系统传回的实时画面，可随时转换角度。

新闻中心实现移动终端5G网络全覆盖。公共信号总控系统可同时实现64路视音频系统的调度和分发。新闻中心还提供了直播推流设备和服务，媒体可以直接向互联网发布公共信号，在移动客户端上进行视频直播。

在新闻中心人民日报媒体工作间门口，记者见到了来自北京外国语大学的志愿者韩娜鸿。她是今年服贸会1500多名志愿者中的一员。来自北京两所高校的100多名志愿者，被划分为十几个组，为新闻中心提供咨询、安保、交通、后勤保障、运行保障等服务。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)