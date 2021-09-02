付丽丽

原标题：系统升级 我国具备全球热带气旋预报能力

台风是影响全球最严重的自然灾害之一，精准的预报是防灾减灾精准施策的基本保证。1日，记者从中国气象局获悉，我国自主研发的GRAPES_GFS全球同化预报系统实现版本升级。升级后，我国将具备全球范围内热带气旋的数值预报能力，在赋能“一带一路”、海洋强国建设的同时，还将惠及全球受热带气旋影响的国家和人民。

“这是一次从无到有的改变。”全球热带气旋数值预报关键技术开发及业务系统建设团队负责人麻素红博士表示。版本升级后，我国针对热带气旋的预报范围将从之前的西北太平洋和南海扩展到全球，不仅能够填补对西北太平洋、南海以外其他海域热带气旋预报的空白，还标志着我国已具备全球热带气旋监测预报服务能力。

当地时间8月29日中午，四级飓风“艾达”在美国路易斯安那州富尔雄港附近登陆，登陆时风速约为67米/秒，相当于超强台风级别。据报道，“艾达”是历史上袭击美国大陆的第五大飓风。利用即将升级的GRAPES_GFS全球同化预报系统，中国气象局首次对影响我国以外的其他海域的热带气旋进行预报。

除扩大预报范围外，升级后的全球模式对热带气旋的预报能力也更胜一筹。研发团队基于四维变分同化系统发展了新的涡旋初始化技术，将过去时间间隔较粗的热带气旋数据细化为逐小时的数据信息连续同化，使得热带气旋路径预报误差显著减小，预报能力明显提高。此外，升级后的全球模式还破解了此前热带气旋在环流条件变弱或下垫面情况较复杂时，“风眼”识别和定位困难的问题，进一步提升了热带气旋的路径预报能力。

对我国台风预报业务而言，升级后的全球模式可与区域台风模式形成互补。全球模式可以提供更为准确的中长期路径预报，而对于台风强度、结构预报以及登陆台风的风雨预报，区域台风模式则“看”得更清晰。

(责编：赵超、陈键)