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全国秋粮能丰收吗？农业农村部：有信心

马爱平
2021年09月02日07:52 | 来源：科技日报
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原标题：全国秋粮能丰收吗？农业农村部：有信心

　　秋粮占我国粮食生产的大头。今年，作为粮食生产第二大省的河南发生了严重洪涝灾害。这对秋粮生产是否会有影响？全国秋粮还能丰收吗？

　　9月1日，在中国农民丰收节组织指导委员会新闻发布会上，农业农村部新闻发言人、总经济师、办公厅主任魏百刚指出，今年的灾害是局部的、阶段性的，全国面上农业灾情总体偏轻，今年秋粮丰收的基本面仍然较好。

　　“研判灾害对全局的影响，需要弄清灾害的影响面和影响程度。一是重灾区占秋粮面积比较小。灾情较重的河南秋粮受灾面积1100万亩，占河南全省秋粮面积的14%，占全国秋粮面积不到1%。目前，河南绝收的525万亩地块一半左右已完成改种补种，受灾田块基本开展了一遍施肥打药作业，未受灾田块长势好于常年，可弥补一部分损失。山西、陕西、甘肃、宁夏等地因旱受灾1930多万亩、仅占全国的1.5%，而且杂粮杂豆等低产作物占比较大。”魏百刚分析，二是全国农业灾情与往年比总体偏轻。6月以来，全国农作物累计受灾7200多万亩，比去年同期少3950多万亩，减少近1/3，绝收930万亩、少430万亩，受灾、成灾和绝收面积均是近5年同期最低。同时，水稻两迁害虫，稻瘟病、草地贪夜蛾等病虫害的防控到位。

　　八月十五定收成。“下一步，我们还要在南方稻作区防范好寒露风，在东北以及内蒙古这些地区还要防范好早霜以及台风的袭击，对这些灾害绝不能掉以轻心。农业农村部已经会同有关部门坚持逐个区域、逐个品种、逐个环节的安排部署，各地也都提前做好了防范这些灾害的准备工作。我们有信心今年秋粮实现丰收。”魏百刚说。

(责编：赵超、陈键)

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