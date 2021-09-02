人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

推动长江经济带发展 中央财政亮出“成绩单”

刘垠
2021年09月02日07:53 | 来源：科技日报
小字号
原标题：推动长江经济带发展 中央财政亮出“成绩单”

　　9月1日，国新办就全面推动长江经济带发展的财税支持措施召开国务院政策例行吹风会。吹风会上，财政部副部长许宏才透露，2018—2020年，中央财政安排长江经济带沿江省市各项转移支付达9.6万亿元，年均增长11.8%，占中央对地方转移支付总额40.8%；2021年截至目前已安排3.2万亿元。

　　“新增地方政府债务限额方面，同样将长江经济带作为重要因素考虑。”许宏才说，2018—2021年下达沿江省市地方政府新增债务限额6.1万亿元，年均增长28.5%，占全国的比例41.1%。

　　据介绍，长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等11个省和直辖市，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”，生态地位突出，推动长江经济带发展对有效扩大内需、稳定经济增长、推动经济转型升级具有重要意义。

　　“按照党中央、国务院决策部署，财政部组织专门力量对长江经济带发展的特点及各方面诉求进行了深入调研。”许宏才介绍，有关部门和地区一致认为，出台必要的财税支持政策有利于解决长江经济带发展面临的一些体制机制障碍和突出问题，更好发挥财政职能作用，全面推动长江经济带发展，确保实现党中央、国务院战略意图。

　　基于此，财政部会同沿江有关省市、各有关部门认真研究细化具体政策措施，形成了《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》（以下简称《方案》），从五个方面提出17项具体政策措施，主要包括：完善财政投入和生态补偿机制，支持综合交通等基础设施建设，支持沿海沿江沿边和内陆开放，支持加快破除旧动能和培育新动能，支持长江经济带城乡融合发展。

　　值得关注的是，中央财政不断加大政策倾斜和资金支持力度，积极推动长江经济带生态环境保护修复和污染治理。数据显示，2018—2021年，累计下达长江经济带省份重点生态功能区的转移支付1321亿元，加大对长江经济带的直接补偿，并重点向禁止开发区、限制开发区和上游地区倾斜。

　　许宏才进一步指出，2018—2021年累计下达长江经济带省份的大气、水、土壤、污染防治资金504亿元，用于支持重点区域打赢蓝天保卫战，改善流域水环境、水生态，开展土壤风险管控和修复等工作。此外，还将重庆、芜湖、九江等21个城市纳入城市黑臭水体治理示范政策支持的范围，累计拨付资金92亿元。

　　据悉，目前，《方案》已经在上周的国务院常务会议审议通过，近期将公开发布。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会新闻中心今起对外开放
　　人民网北京9月1日电 （记者余璐）9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将在北京国家会议中心和首钢园区举办。设立在国家会议中心的2021年服贸会新闻中心于9月1日起正式运行。…
民航局通报华夏航空航班滑出跑道原因：机组使用刹车时机偏晚
　　人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）2021年8月29日，华夏航空G54394航班在阿克苏机场落地后偏出跑道。事件发生后，民航新疆管理局高度重视，立即成立调查组第一时间赶赴现场开展事件调查，指导机场应急救援工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部