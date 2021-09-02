刘艳

原标题：5G行业深耕硕果累累

紧锣密鼓的研讨交流、展览展示，一系列科技成果亮相、一揽子合作促成。2021世界5G大会完成预定议程。9月1日傍晚，北京市人民政府副秘书长张劲松宣布2021世界5G大会圆满落幕。

一场主论坛、11个“5G+”行业论坛为各行业权威专家与企业高管提供了深度交流的平台，大家围绕未来通信技术方向、5G科技合作、行业应用与创新等多角度展开研讨。能达成共识的，将转化为可落地的实践，有争议的，达成携手解决的共识。

大会推荐的十大应用案例，均来自我国5G行业应用第一线，将对5G落地千行百业起到示范引领作用。

呼应“5G深耕，共融共生”2021世界5G大会这一重要主题，34家企业、620余件5G与各行业融合应用的解决方案及创新产品集中展出，全面呈现5G全产业链的技术进步和产品创新。2000平方米的展览展示，吸引了近5万人到场参观、体验。

北京市经济和信息化局副局长顾瑾栩在总结本次大会成果时指出，2021世界5G大会集聚产学研用创新资源，全面展示了5G技术和应用创新成果，搭建了国际交流合作与产业链协同创新桥梁，营造了5G产业发展的良好氛围。

以搭建5G先进技术应用展示平台，树立行业标杆为目标，由未来移动通信论坛主办的5G应用设计揭榜赛吸引了400多个团队参赛。

经过两个月的层层选拔，历经初赛、复赛严格的评审和评估，大会闭幕式公布了25个优秀设计方案胜出。

主持闭幕式的工信部通信科技委秘书长、未来移动通信论坛常务副理事长张新生评价：“一大波5G行业应用最新的优秀创新成果产生，作为5G推动我国经济社会高质量发展的先行者，他们的创新实践，将推动5G产品和服务在更多场景落地开花。”

大会首日未来信息通信技术国际研讨会发布的8份FURURE论坛系列技术白皮书及研究报告吸引了业界目光，但这只是一个开始，一揽子产业技术成果在大会落地。

顾瑾栩介绍，大会期间发布了8份技术白皮书及研究报告，北京市属公园5G应用场景建设等18个战略合作项目集中签约，京东、京东方、华为等多家优秀企业发布最新技术成果和新产品。

北京市建设国际科技创新中心的过程中，5G既是重点聚焦领域，也是强大基础支撑。

北京市人民政府副秘书长张劲松在闭幕致辞中表示，大会的成功举办为北京数字化、网络化、智能化的发展及国际科技创新中心的建设提供了更多机遇。

作为北京首个“活动碳中和”的国际性会议，2021世界5G大会所有用电均采用100%绿色电力。为此，北京绿色交易所向2021世界5G大会颁发了碳中和证书。

（科技日报北京9月1日电）

(责编：赵超、陈键)