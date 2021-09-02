史诗

原标题：5G助力新型电力系统升级 促进“双碳”目标实现

“目前，我国已经是全球温室气体排放量最大的国家，2019年CO2排放量为102亿吨，约占世界总量的28.8%，距离2030年达到碳排放峰值的目标，减排压力巨大。”9月1日下午，中国工程院院士、全球能源互联网研究院董事长汤广福在2021世界5G大会分论坛——“5G与碳达峰、碳中和”上分享了这样一组数据。

汤广福认为，电力系统转型是能源转型的核心，实现清洁低碳、安全高效的能源发展要求，必须加大绿色清洁能源的供给和消费。

国家电网公司一级顾问、中国能源研究会副理事长、秘书长孙正运强调，电是这个社会多种能源形态里面最主要的能源，构建新型电力系统是保障国家能源安全的重要举措。当前，随着新型电力系统建设深入推进，使得传统电力系统“双高”“双峰”特征进一步凸显。电网在持续可靠供电、安全稳定、经济运行等方面面临重大挑战。传统模式越来越难以同时兼顾安全、经济和绿色发展等多方面诉求，亟待运用数字技术，加快推动电网向能源互联网升级，构建以数字技术为支撑的新型电力系统。

孙正运坦言，构建新型电力系统也会碰到很多问题，遇到很多挑战。对电力系统运行来讲，安全是第一位，保障可靠供电，保证经济运行，都是构建新型电力系统最大的挑战。他建议，必须以创新的思维运用数字化技术，构建以数字为主体的新兴技术，来支撑新型电力系统的建设。

“5G技术不仅可以提升大电网源网荷储互动能力，还能提升用户供需互动能力和传感信息采集能力。”汤广福建议，未来，应加快开展应用适配性研究，研发系列化定制装备，解决5G网络确定性、安全性、覆盖性、开放能力等问题，降低综合应用成本，突破应用瓶颈。

孙正运表示，目前我国可再生能源尤其是风、光等新能源发展潜力巨大，大规模发展新能源可有效促进能源结构多元化，对保障能源安全具有重要意义。

(责编：赵超、陈键)