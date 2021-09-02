原标题：9月1日北京等28个城市272万人领取电子驾驶证

新华社北京9月1日电（记者任沁沁）记者1日从公安部交管局获悉，9月1日，驾驶证电子化、二手车异地交易登记、“交管12123”App核发货车电子通行码、交通事故证据材料网上查阅等4项“我为群众办实事”公安交管便利措施全国第一批推广应用。启动首日，全国公安交管部门共办理涉及4项改革新措施业务290多万笔，其中，北京等28个城市为272万人发放电子驾驶证。

北京、上海、广州、西安等28个城市全国第一批推行机动车驾驶证电子化，直接惠及1.15亿驾驶人。1日，通过全国统一的“交管12123”App为272万人核发电子驾驶证。

此外，石家庄等218个城市办理3.5万笔二手车异地交易登记业务。天津等70个城市网上核发1.5万个货车电子通行码。河北等14个省（市）提供交通事故证据材料网上查阅服务1.2万次。

公安部交管局相关负责人表示，电子驾驶证受到广大驾驶人欢迎，新措施启动第一周预计会出现集中申请，形成申请高峰，驾驶人可错开高峰。

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