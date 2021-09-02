人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

9月1日北京等28个城市272万人领取电子驾驶证

2021年09月02日08:09 | 来源：新华网
小字号
原标题：9月1日北京等28个城市272万人领取电子驾驶证

　　新华社北京9月1日电（记者任沁沁）记者1日从公安部交管局获悉，9月1日，驾驶证电子化、二手车异地交易登记、“交管12123”App核发货车电子通行码、交通事故证据材料网上查阅等4项“我为群众办实事”公安交管便利措施全国第一批推广应用。启动首日，全国公安交管部门共办理涉及4项改革新措施业务290多万笔，其中，北京等28个城市为272万人发放电子驾驶证。

　　北京、上海、广州、西安等28个城市全国第一批推行机动车驾驶证电子化，直接惠及1.15亿驾驶人。1日，通过全国统一的“交管12123”App为272万人核发电子驾驶证。

　　此外，石家庄等218个城市办理3.5万笔二手车异地交易登记业务。天津等70个城市网上核发1.5万个货车电子通行码。河北等14个省（市）提供交通事故证据材料网上查阅服务1.2万次。

　　公安部交管局相关负责人表示，电子驾驶证受到广大驾驶人欢迎，新措施启动第一周预计会出现集中申请，形成申请高峰，驾驶人可错开高峰。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会新闻中心今起对外开放
　　人民网北京9月1日电 （记者余璐）9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将在北京国家会议中心和首钢园区举办。设立在国家会议中心的2021年服贸会新闻中心于9月1日起正式运行。…
民航局通报华夏航空航班滑出跑道原因：机组使用刹车时机偏晚
　　人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）2021年8月29日，华夏航空G54394航班在阿克苏机场落地后偏出跑道。事件发生后，民航新疆管理局高度重视，立即成立调查组第一时间赶赴现场开展事件调查，指导机场应急救援工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部