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“一键式”人机交互自动化钻机 使钻井工“蓝领变白领”

瞿剑
2021年09月02日08:09 | 来源：科技日报
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原标题：“一键式”人机交互自动化钻机 使钻井工“蓝领变白领”

　　据中国石油最新消息，国内首套“一键式”人机交互7000米自动化钻机，1日在位于四川长宁—威远国家级页岩气示范区的中国石油川庆钻探公司威204H62平台正式投入工业性试验。中国工程院院士孙金声评价该钻机“使钻井工人蓝领变白领”，大幅提升了我国石油钻采装备的国际竞争力。

　　中国石油介绍，一键式人机交互7000米自动化钻机，是国家科技攻关任务项目。在研制过程中，中国石油攻克多个“卡脖子”技术瓶颈，先后突破“一键式人机交互操控”“独立建立根”等4项关键技术，研制“高效动力猫道、一体化铁钻工”等8套关键设备，开发“集成化人机交互软件、远程监测与预测性维护系统软件”等3套功能软件。

　　“一键式”人机交互，就是通过一个按键实现钻机多个设备的复合联动、交叉运行、无缝衔接，减少了辅助作业时间，提高了作业效率。钻机整体起升由原来的绞车牵引升级为地面遥控液缸起升，极大提高了起升速度，实现了本质安全；每口井可减少辅助作业时间2—3天。目前该钻机已获得10项发明专利。

(责编：赵超、陈键)

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