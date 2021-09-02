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保障校园电力供应 安全护航“开学季”

2021年09月02日08:10 | 来源：中国网
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原标题：保障校园电力供应 安全护航“开学季”

“太感谢你们了，开学前夕提前来我们学校进行安全用电检查，供电安全稳定，开学的其他工作才有保障啊！”8月30日，肃宁县第一中学校长对前来为学校用电设备进行检查的国网肃宁县供电公司共产党员服务队队员感激地说道。

临近开学季，为保障开学后校园师生有个安全、可靠的用电环境，自8月下旬起，国网肃宁县供电公司以供电所为单位，在辖区各个校园开展“义诊”，保障校园的电力供应和用电安全，为开学季“充满电”。

据悉，由于今年又恰逢疫情防控，学校放假早。由于暑假期间，学校用电设备和线路长时间闲置，容易出现故障。加上今年持续高温天气和雷暴雨天气频繁，极易引起用电设备老化，存在诸多安全隐患。

针对这一情况，服务队队员到达肃宁县第一中学后，在校办室主任的带领下，对该校园内的环网柜、地下配电室进行了隐患排查；对教室、食堂、宿舍内日光灯、插座、开关空调等电气设备进行了拉网式排查；对漏电保护器进行了试跳测试，对破损的线路、开关全部进行了更换。

同时服务队队员还在学生宿舍、楼梯走廊等醒目地方张贴了安全用电常识宣传海报，为该校老师、后勤人员发放了安全用电手册、触电急救宣传单等，现场对关键细节进行了重点讲解，并叮嘱该校老师在开学后及时传授给莘莘学子，共同增强广大师生的安全用电意识。（李建兵 杨艳杰）

(责编：赵竹青、陈键)

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