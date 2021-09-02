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我国将设立深化医疗服务价格改革试点

2021年09月02日08:11 | 来源：新华网
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原标题：我国将设立深化医疗服务价格改革试点

　　新华社北京9月1日电（记者彭韵佳）国家医保局等八部门日前联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》，明确将遴选5个试点城市，有序推进医疗服务价格改革。其他有条件的省份也可组织设区的市，按照试点方案要求因地制宜开展试点。

　　试点方案明确医疗服务价格改革目标，通过3至5年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。到2025年，深化医疗服务价格改革试点经验向全国推广，分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制成熟定型，价格杠杆功能得到充分发挥。

　　试点方案明确在建立健全五大机制上进行探索，包括：

　　一是更可持续的总量调控机制。主要是统筹把握价格调整的总量、结构和频率，实现节奏可控、结构均衡，把加强医疗服务价格的宏观管理摆在首要位置，让价格宏观水平与医疗事业发展、社会承受能力、区域发展差异等宏观因素相匹配，平衡好医疗事业发展需要和各方承受能力。

　　二是规范有序的价格分类形成机制。其中，医院普遍开展的通用项目，均质化程度高、对价格总水平的影响大，需要政府强化大数据作用，把价格基准管住管好；难度大差异大的复杂项目，需要构建政府主导、多方参与的治理格局，政府“管总量、定规则、当裁判”，公立医院在给定的总量和规则内形成价格。

　　三是灵敏有度的价格动态调整机制。动态调整机制是医疗服务价格管理体系的重要一环，是联结宏观管理和微观定价的关键抓手。具体来说，就是要确立医疗服务调价的触发机制，综合考虑社会经济发展、医院改革绩效、医保和患者承受能力等因素，灵敏有度地把握调价窗口和节奏，稳定价格预期。

　　四是目标导向的价格项目管理机制。价格项目是医疗服务收费的基本单元。好的价格项目，要能够适应和支持临床创新发展，要具有相对规范和稳定的内涵，满足管理、监测和评价的需要。试点方案提出的改革方向，就是要以服务产出为导向，聚焦技术劳务，逐步形成更好计价、更好执行、更好评价，更能适应临床诊疗和价格管理需要的医疗服务价格项目体系。

　　五是严密高效的价格监测考核机制。价格监测考核机制是改革试点平稳实施的重要保障。要强化医疗服务价格改革运行情况评估，发挥监测考核评估结果的激励约束作用，促使医疗服务价格的总量调控、分类形成以及动态调整之间形成政策闭环，使价格管理和医院运行之间形成正向的互动关系。

　　试点方案要求，要优化医疗服务价格管理权限配置、完善制定和调整医疗服务价格的规则程序、加强医疗服务价格管理能力建设，完善医疗服务价格管理的支撑体系，统筹推进公立医院补偿机制、分级诊疗、医疗控费、医保支付等相关改革，增强改革的系统性、整体性、协同性。

(责编：赵竹青、陈键)

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