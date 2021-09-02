原标题：一键出示健康证明 助力市民便捷出行

近期，国内疫情多点散发，为遏制扩散蔓延，河南各地从严落实疫情防控措施，居民出入公共场所需查验健康码、行程卡等，特殊情况还需要出示核酸检测结果。为便利市民出行，助力政务系统快速甄别可疑人群，开封市政务服务和大数据管理局联合腾讯公司升级了开封市全员核酸检测系统，上线“防疫工具专区”，市民只需登录“汴易检”小程序，即可获取包含通信行程卡查询、密接查询、风险地区查询等全系列防疫服务，满足大众防疫出行所需。

据了解，该市多地出入医院、机场、火车站等公共场所均需出示健康码和行程卡，为方便公众出行，目前开封市民通过微信搜索“汴易检”小程序，即可快速查看、出示个人健康码和行程卡。

与此同时，如果市民近期做了核酸检测，还可以在该小程序的“核酸采样服务”专区点击“结果查询”，快速获取核酸检测结果；在需要核酸检测证明的地方，如火车站、高铁站等还可以一键出示。并可进行“出行政策查询”，实时获取自己所在地区和出行目的地地区的防疫出行政策，为市民安全便利出行提供保障。此外，用户还可通过该小程序的“密接查询”服务，查询最近14天内是否存在和确诊患者或疑似患者同乘过火车、飞机、轮船以及客车等公共交通工具的相关情况，若未查询到与确诊或疑似患者在近14天内有接触，则显示“安全”，该服务由由国家政务服务平台和卫健委联合提供。

通过小程序，用户还可进行“新冠疫苗接种”预约，实时获取疫情防控信息，如“风险地区”和“确诊区位地图”，守护大众出行安全。鉴于当前大众出行以及疫情防控需要，不少市民需要进行核酸检测，为减少用户排队时间以及更便利的出示核酸检测结果，日前推出了全员核酸检测系统，“防疫工具专区”也基于该系统开发。通过小程序大众可以通过手机提前申报核酸检测，在采样前完成信息填报并生成采样码，减少现场排队等候时间。医务人员现场通过扫码即可快速获取被采样人员的姓名、证件号、性别、手机号以及住址等基本信息，完成样本信息与人员信息的绑定，使得现场标本采集效率大幅提高。用户通过该平台在完成检测后也可一键查询及出示核酸检测结果。

如今，疫情防控依然不可松懈，智能系统无疑可以有效助力疫情防控。不过，对于大众而言，在日常生活中仍应遵循防控要求，主动坚持“防疫三件套”，佩戴口罩、注意社交距离、勤洗手，注意个人卫生，做好个人防护。

(责编：赵竹青、陈键)