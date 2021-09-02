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财政部：5方面17项举措加大对长江经济带发展财税支持

2021年09月02日08:16 | 来源：新华网
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原标题：财政部：5方面17项举措加大对长江经济带发展财税支持

　　新华社北京9月1日电（记者魏玉坤、申铖）记者1日从国务院政策例行吹风会上了解到，《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》已经国务院常务会议审议通过，将更好发挥财政职能作用，全面推动长江经济带发展。

　　财政部副部长许宏才介绍，方案从5个方面提出了17项具体政策措施，主要包括——

　　完善财政投入和生态补偿机制，包括更好发挥一般性转移支付调节作用；加大污染防治专项资金投入力度；积极支持推动生态环境保护修复；推动国家绿色发展基金等重点投向长江经济带；引导地方建立横向生态补偿机制等。

　　支持综合交通等基础设施建设，包括提升长江黄金水道功能；推动支持长江经济带水利建设；加大地方政府债券支持力度等。

　　支持沿海沿江沿边和内陆开放，主要支持加快开放平台建设和推动贸易转型升级。

　　支持加快破除旧动能和培育新动能，重点支持加快新旧动能转换、科技创新平台和人才队伍建设。

　　支持长江经济带城乡融合发展，包括推进新型城镇化；巩固拓展脱贫攻坚成果；支持重点水域禁捕和退捕渔民安置保障。

　　许宏才表示，下一步，财政部将会同有关方面认真组织实施，同时加强对地方的指导，督促地方财政部门按照方案要求，研究制定细化政策措施，确保工作落实到位，更好支持长江经济带高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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