原标题：“两芯一生态”信创“大比武”

网信事业如火如荼，如何更好建设产业生态，推动应用创新开花？麒麟软件承办的2021信创“大比武”“两芯一生态”开源软件赛道正在火热招募中。

本次赛事是由中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会、湖南省工业和信息化厅主办的全国性赛事。大赛旨在贯彻“网络强国”战略，落实“三高四新”使命，推动信息技术应用创新产业的发展，加速产教融合、校企合作，建设“信创开源”应用生态，围绕湖南“两芯一生态”产业布局，聚焦信息技术创新难点，鼓励企业、高校、研究院所参赛，发扬技术至上的优秀作风，探索应用创新的先进性，营造融合共通发展的创新氛围，尤其欢迎具有创新潜力的企业，新兴力量的高校等投入到信创生态建设中。

赛事要求在使用基于飞腾、鲲鹏芯片和麒麟操作系统的云服务器上进行信创应用开发或课题研究，只要基于飞腾和鲲鹏芯片的终端、服务器上开发的信创应用项目、课题研究或创业项目都可以参赛。赛道选题全部要求基于银河麒麟操作系统进行开发。

本次大赛面向高等院校在校学生（包括高职高专、本科、研究生）以及科研机构和企业可与高校联合参赛。以团队为单位报名参赛，允许校企联合组建团队，每个团队的参赛成员不少于3人，均须为项目的实际成员，指定其中一人为队长，负责赛事活动的对接工作。参赛团队所报参赛创业项目须为本团队策划或实施项目。

总决赛评选由信创工委会组织评审，根据评判标准综合评估，评选出一等奖1个、二等奖3个、三等奖6个，奖金分别为50000元、30000元、10000元。

(责编：赵竹青、陈键)