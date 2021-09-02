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铁路12306网站推出适老化及无障碍功能

樊曦
2021年09月02日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：铁路12306网站推出适老化及无障碍功能

　　记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月1日，铁路12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。同时，12306手机App适老化及无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。

　　国铁集团客运部负责人表示，目前在铁路12306网站注册的65岁以上用户有2500万人，实施适老化及无障碍功能改造，将有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，帮助他们更好地适应并融入智慧社会，进一步提升购票体验。同时，铁路部门还保留了现金购票、人工服务等线下渠道，加强重点旅客预约服务，为老年人及障碍人士购票出行提供便利。

　　该负责人表示，铁路12306科研团队认真对照国家关于适老化无障碍功能指引，结合广大旅客需求，制定了技术改造方案，进行了系统开发和安全测评，较好地实现了各项功能。在12306网站方面，支持读屏软件获取网页完整信息；提供无障碍辅助工具，支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；优化了登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式。在12306手机App方面，支持手机读屏功能获取屏幕完整信息；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式；推出标准版和爱心版两种界面模式，爱心版交互更简单、操作更方便，同时具有大字体、大图标、高对比度等特点，标准版也增加了字体和对比度设置功能，用户可自行调整字体大小和对比度，用户可便捷切换标准版和爱心版。

(责编：赵超、陈键)

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