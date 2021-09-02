原标题：物流产业互联网创新 促进实体经济发展

中国快递物流业正从做大向做强发展。在8月23日举行的国务院新闻办公室新闻发布会上，商务部部长王文涛表示，2020年全社会物流总费用与GDP的比值，已经下降到14.7%，相比于2012年下降了3.3个百分点。

全社会物流总费用的降低，意味着从量变到质变的持续迈进。对快递物流业来说，做大，就是开拓市场，数据显示，过去10年，我国快递业务总量持续高速增长，从2010年23.4亿件到2020年833.58亿件，复合增长率超过40%。

做强，就是降本增效。从经济效益看，我国快递行业收入从2010年的574.6亿元，已上升至2020年的8795.4亿元。对广大居民来说，物流降本增效最大的体现是，快递便宜了，也更快了：越来越多的商品包邮，即使在双十一，很多商品凌晨下单，早上便能够送到消费者手中。

中国拥有全球最大的消费市场，快递行业不仅市场空间巨大，而且远未见顶，潜力巨大。当前，行业依然处于“战国”时代，以快递CR8（业务收入排行前列的8家公司）为例，群雄并立，没有一家市场份额绝对领先。在一个相对稳定的市场结构当中，价格成了唯一可以尝试突围的点，之前席卷通达、极兔、顺丰等浩浩荡荡的价格战便是一例。

“价格战”的存在，意味着充分的市场竞争。事实上，快递已作为社会公共设施存在，包括邮政速递、通达、极兔、顺丰等在内，各大快递企业订单来源多元，从电商到直播，从阿里、拼多多到抖音、快手，依靠自身实力各显神通，由商家自行选择。在义乌，电商快递一度出现“8毛发全国”，激烈竞争背后，并不存在所谓快递控制，加在电商平台上的“快递垄断”阴谋论实属无稽，决定竞争成败的是快递公司自己。

但是，光烧钱烧不出价值。当前的“价格战”更多是存量竞争，表现为粗放的低价倾销，同质化竞争严重，带来内部成本的部分压缩，但在市场发展新阶段，对物流行业的外部价值创造并不明显，甚至一定程度上影响了快递体验，拖累快递送达服务。

快递要告别“价格战”，就要告别存量竞争，开辟增量市场。过去，快递公司的业务形态比较单一，今天，电商之外，直播、短视频、社区零售新业态层出不穷，供应链需求更加复杂，谁能抓住新的市场，培养新的能力，抓住新的客户，谁才能笑到最后。

新发展格局下，快递价格战的转型，需要夯实创新价值，进一步推动降本提效。这意味着物流要向上服务上游商家，向深服务制造工厂，向下服务乡村，共同服务实体经济。以物流产业互联网公司菜鸟为例，通过在产业带和乡村开设更多产地仓，让生产制造与消费市场无缝连接，在产地仓带来30%提效；在全球物流方面，创造性推出“5美元10日达”等跨境服务，方便75万中小企业用“用一杯咖啡的钱送全球”参与国际贸易。

快递高质量发展需要更多菜鸟产业互联网式的增量创新，扎扎实实的物流投入，踏踏实实的技术创新，助力社会物流总费用持续降低；快递物流正从大到强，走进工厂车间与田间地头，服务制造业和实体经济。（林桂芝）

(责编：赵竹青、陈键)