姚亚奇

原标题：财税“红包”助力长江经济带发展

近日，国务院常务会议部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施，会议指出，要加大财税等支持力度，完善市场化多元化投入机制，汇集各方力量，生态优先、绿色发展，推动长江经济带高质量发展。

财政部将采取哪些措施推动长江经济带高质量发展？如何推动长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军？9月1日，国新办举行国务院政策例行吹风会，财政部有关负责人介绍相关情况，并回答记者提问。

提出17项财税支持措施

为发挥财政职能作用，全面推动长江经济带发展，日前，财政部会同沿江有关省市、各有关部门认真研究细化具体政策措施，形成《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》（以下简称《方案》）。

据财政部副部长许宏才介绍，《方案》从5个方面提出17项具体政策措施，包括完善财政投入和生态补偿机制、支持综合交通等基础设施建设、支持沿海沿江沿边和内陆开放、支持加快破除旧动能和培育新动能、支持长江经济带城乡融合发展。日前，《方案》已经国务院常务会议审议通过，近期将公开发布。

“财政部将对政策措施作进一步的实化、细化和量化。”财政部预算司司长李敬辉表示，在政策落实中，将对符合税制改革方向的税收政策，在沿江省市优先实施，完善转移支付资金管理办法并加大支持力度，用好财政资金直达机制，切实将各项财税支持措施落实到位。同时，与投资、金融、产业、人才等政策形成组合拳，更好发挥财税政策和资金的效益。

加大生态保护和污染治理支持力度

生态保护是长江经济带发展过程中的重要环节。许宏才表示，中央财政不断加大政策倾斜和资金支持力度，积极推动长江经济带生态环境保护修复和污染治理。

针对长江流域的重点生态功能区，中央财政通过明显提高转移支付系数、加计生态环境保护标准支出等方式，加大资金投入。许宏才表示，2018至2021年，累计下达长江经济带省份重点生态功能区的转移支付1321亿元，加大对长江经济带的直接补偿，并重点向禁止开发区、限制开发区和上游地区倾斜，增强相关地区政府的基本公共服务保障能力。

许宏才介绍，在支持打好污染防治攻坚战方面，2018至2021年，向长江经济带省份累计下达大气、水、土壤、污染防治资金504亿元，用于支持重点区域打赢蓝天保卫战，改善流域水环境、水生态，开展土壤风险管控和修复等工作。

许宏才表示，长江生态保护修复攻坚战取得明显成效。2020年长江流域的水质优良断面比例，即Ⅰ到Ⅲ类水质，达96.7%，高于全国平均水平13.3个百分点。干流首次全线达到Ⅱ类水质，地级及以上的城市集中式饮用水的水源水质优良比例达到97.6%。大熊猫、朱鹮、扬子鳄等濒危野生动植物种群数量稳中有升。

加快构筑高水平对外开放新高地

许宏才表示，财政部将从加快开放平台的建设、推动贸易转型升级两个方面支持长江经济带构筑高水平对外开放的新高地。

在加快开放平台的建设方面，重点做三个方面的工作：

一是积极支持上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、重庆、四川、云南9个沿江省市，落实好自贸试验区总体方案中提出的试点任务，发挥对沿江市县的辐射效应、枢纽功能和示范引领作用，形成更多可复制、可推广的改革试点经验。

二是对于上海自贸试验区临港新片区等有条件的自贸试验区，支持其发挥资源禀赋和对外开放的优势，采取新的开放举措。

三是积极配合相关部门将沿江各类符合条件的海关特殊监管区域整合为综合保税区，支持重点境外经济贸易合作区和农业合作区发展，鼓励具备条件的沿江省市设立综合保税区和边境旅游合作区。

在推动贸易转型升级方面，将鼓励有条件的贸易产业集群、聚集区完善各类配套服务，培育外贸新动能；支持沿江省市发展跨境电子商务等外贸新业态，促进外贸转型升级和创新发展；发挥好现行启运港退税政策的作用，解决长江航线长、江海中转耗时久等制约沿江货物出口退税速度的问题。

推动绿色发展和产业转型升级

长江经济带是我国绿色发展的主战场，是高端制造业比较集中的地区，也是新旧动能转换的龙头。财政部经济建设司司长符金陵表示，将认真落实《方案》，推动沿线省份更好发挥绿色发展和产业转型升级的示范引领作用。

一是大力支持新能源产业的发展。支持新能源汽车推广应用，对消费者购买符合条件的新能源汽车给予购置补贴，并免征购置税；出台奖励政策，引导地方加快完善新能源汽车充电基础设施；支持燃料电池汽车示范应用，聚焦关键核心技术创新，推进形成完整产业链。

二是大力支持可再生能源发展。实施风电、光伏等可再生能源电价补贴政策，推动行业持续健康发展，为调整能源结构，力争实现碳达峰、碳中和目标提供坚实支撑。

三是大力支持长江经济带产业转型升级。加大制造业领域的支持力度，持续推进减税降费，完善增值税留抵退税政策；支持产业链协同创新和公共服务平台建设，提升产业链供应链现代化水平，优化首台（套）重大技术装备保险补偿试点政策，简化资金申报程序，支持创新产品推广应用；发挥好政府投资基金的作用，引导社会资本加大对制造业领域的投入。

(责编：赵超、陈键)