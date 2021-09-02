原标题：打造新一代消防救援支队级实战指挥支撑体系

随着社会经济不断发展和城市现代化水平持续提升，对消防救援队伍的响应速度、指挥水平、救援效率、科学决策等综合能力有了更高的要求。

近日，北京市东城区消防救援支队对标应急救援主力军和国家队的职能定位，着眼于“全灾种、大应急”的任务需求，以提升实战能力为目标，“东城区消防救援可视化实战指挥系统”聚焦日常战备执勤和战时救援指挥，以北京总队新建的119调度指挥平台为基础，向移动指挥拓展、向基层业务赋能、向一线实战服务、向联勤联动延伸，围绕灭火执勤任务、作战资源管理、联勤力量调度、现场安全管控、智能辅助指挥等任务，打造五大功能模块，实现了日常管理形势可判、战时调度指挥可视和作战任务流程可溯。

高度关注国家战略部署和政策要求，积极响应国家和应急管理部对消防队伍转型升级的切实需求，辰安天泽结合实际情况，探索构建“平战结合、智能接警、科学调派、智能决策”的综合性区域应急救援指挥能力平台，辅助各级消防救援队伍完成“应急救援和作战指挥信息化、智能化、专业化”的工作要求，全面提升消防救援队伍整体实战效能。

在系统搭建过程中，从前线作战单元的实际问题出发，不断进行系统优化升级。通过北京市地铁火灾灭火救援实战演练、多种形式联勤联动力量拉动演练及各种日常实战救援场景应用，充分显示了平台系统的先进性和实用性。此外，该项目也通过了第三方检测机构开展的系统功能性和安全性测试，为系统后续持续、稳定、安全运行提供可靠保障。

(责编：赵竹青、陈键)