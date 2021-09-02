人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

打造新一代消防救援支队级实战指挥支撑体系

2021年09月02日08:24 | 来源：环球网
小字号
原标题：打造新一代消防救援支队级实战指挥支撑体系

随着社会经济不断发展和城市现代化水平持续提升，对消防救援队伍的响应速度、指挥水平、救援效率、科学决策等综合能力有了更高的要求。

近日，北京市东城区消防救援支队对标应急救援主力军和国家队的职能定位，着眼于“全灾种、大应急”的任务需求，以提升实战能力为目标，“东城区消防救援可视化实战指挥系统”聚焦日常战备执勤和战时救援指挥，以北京总队新建的119调度指挥平台为基础，向移动指挥拓展、向基层业务赋能、向一线实战服务、向联勤联动延伸，围绕灭火执勤任务、作战资源管理、联勤力量调度、现场安全管控、智能辅助指挥等任务，打造五大功能模块，实现了日常管理形势可判、战时调度指挥可视和作战任务流程可溯。

高度关注国家战略部署和政策要求，积极响应国家和应急管理部对消防队伍转型升级的切实需求，辰安天泽结合实际情况，探索构建“平战结合、智能接警、科学调派、智能决策”的综合性区域应急救援指挥能力平台，辅助各级消防救援队伍完成“应急救援和作战指挥信息化、智能化、专业化”的工作要求，全面提升消防救援队伍整体实战效能。

在系统搭建过程中，从前线作战单元的实际问题出发，不断进行系统优化升级。通过北京市地铁火灾灭火救援实战演练、多种形式联勤联动力量拉动演练及各种日常实战救援场景应用，充分显示了平台系统的先进性和实用性。此外，该项目也通过了第三方检测机构开展的系统功能性和安全性测试，为系统后续持续、稳定、安全运行提供可靠保障。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会新闻中心今起对外开放
　　人民网北京9月1日电 （记者余璐）9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将在北京国家会议中心和首钢园区举办。设立在国家会议中心的2021年服贸会新闻中心于9月1日起正式运行。…
民航局通报华夏航空航班滑出跑道原因：机组使用刹车时机偏晚
　　人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）2021年8月29日，华夏航空G54394航班在阿克苏机场落地后偏出跑道。事件发生后，民航新疆管理局高度重视，立即成立调查组第一时间赶赴现场开展事件调查，指导机场应急救援工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部