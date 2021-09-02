陈晨

原标题：黄河流域深度节水控水行动全面实施

从水利部获悉，为落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，水利部近日印发了《关于实施黄河流域深度节水控水行动的意见》（以下简称《意见》），要求坚持量水而行、节水为重，把水资源作为最大的刚性约束，全面实施黄河流域深度节水控水行动，推进水资源集约节约利用。

黄河流域是我国重要的生态屏障和经济地带，水资源短缺是黄河流域最为突出的矛盾。《意见》明确，到2025年，黄河流域万元GDP用水量和万元工业增加值用水量分别比2020年下降16%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.586，非常规水源利用量增加到20亿立方米，县（区）级行政区基本达到节水型社会标准。到2030年，流域内各区域用水效率达到国际类似地区先进水平，全面建成节水型社会。

《意见》强调，要统筹加强需求和供给管理，深度实施农业节水增效、工业节水减排、城乡生活节水，严格用水总量和强度控制，建立健全节水制度政策，完善水资源监测体系，强化节水监督考核结果运用。2025年前，新建火电、钢铁、化工、建材等工业和机关、学校、宾馆等服务业项目全部达到国家定额先进值标准。按照“成熟一批，建设一批”原则实施大中型灌区现代化建设，积极推广高效节水灌溉技术，全面完成农业水价综合改革任务。火电、钢铁、化工行业规模以上企业全部建成节水型企业，工业用水重复利用率达到98%以上。地级以上城市政府机构率先建成节水机关，普通高等院校力争全面建成节水高校。年用水量1万立方米以上的工业和服务业单位计划用水管理全覆盖，在年用水量10万立方米以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计。节水考核结果与国务院督查激励工作挂钩，考核不合格的地区将不得列入水利部拟予激励的地方名单。

(责编：赵超、陈键)