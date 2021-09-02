钱箐旎

原标题：消费金融迈入稳步发展轨道

目前，多家消费金融公司已交出2021年上半年“成绩单”。“从已公布的业绩情况看，今年上半年消费金融公司已经基本消化新冠肺炎疫情带来的冲击，步入稳步发展的轨道。”8月31日，招联消费金融公司首席研究员董希淼接受经济日报记者采访时表示，截至2020年底，我国已有30家消费金融公司获批筹建，其中28家已开业运营。从规模上看，主要消费金融公司资产规模稳步增加；从盈利看，多数消费金融公司营业收入和净利润实现正增长，部分公司利润增幅较大；从资产质量看，多数消费金融公司不良贷款率保持在较低水平。

中国银行业协会7月26日发布的《中国消费金融公司发展报告（2021）》显示，截至2020年末，消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%；贷款余额4927.8亿元，同比增长4.34%；累计服务客户16339.47万人，同比增长28.37%。

在不少业内人士看来，消费金融公司两极分化情况正在加剧，龙头消费金融公司的市场占比不断扩大。如招联消费金融公司上半年总资产为1298.43亿元，较年初增长19.88%，约占全部消费金融公司的四分之一；净利润为15.42亿元，同比增长166.7%。马上消费金融公司总资产达570.17亿元，实现净收入46.25亿元，净利润4.41亿元。在营收利润实现双增长的同时，马上消费金融公司累计注册用户数近1.4亿，为超过650万信用白户建立征信记录，纳税总额超36亿元，构建了数智增信、科技驱动、普惠助富的服务新格局。中原消费金融公司在今年上半年实现营业收入15.63亿元，放款突破1158.85万笔，实现了消费贷放款金额和放款笔数的双双大增，累计放款突破4322.37万笔。截至2021年6月30日，中原消费金融公司累计放款金额为1351.55亿元；贷款余额为236.14亿元，较年初新增贷款余额43.14亿元。

“下一步，消费金融公司差异化发展态势不断巩固，强者愈强的市场格局将得以巩固和深化。”董希淼认为，消费已经成为经济增长的第一驱动力，在经济高质量发展中，随着我国经济快速恢复，消费金融公司仍面临着良好的发展机遇。同时，消费金融公司将从规模和速度的竞争，提升到质量和效率的竞争，低成本资金获取能力成为制胜的重点。

不难看到，消费金融公司虽然可以发放公众消费贷款，但却没法吸收公众存款。受杠杆率限制，拥有多元化低成本的资金来源，成为影响消费金融公司可持续发展能力的重要因素。今年初，中原消费金融公司获批信贷资产证券化业务资格，成为年内首家、全国第14家获批信贷资产证券化资格的持牌消费金融公司。该资格的取得，意味着中原消费金融公司在拓宽融资渠道方面取得新突破，一方面可以解决公司资金问题降低融资成本，另一方面可以优化资产结构，提高公司流动资产的比例，以满足消费金融公司的融资需求。

中邮消费金融公司2021年银团贷款也在近日完成了超额认购，此次银团贷款共吸引了7家中外资银行参与银团募集，募集总额达14亿元，是今年截至目前业内规模最大的银团贷款。此前，兴业消费金融公司也完成了2021年首期两年期银团贷款的募集工作。除上述两家银行系消费金融公司外，马上消费金融公司也成功募集了首单银团贷款并完成提款，贷款总额度5.3亿元。

与此同时，在业内专家看来，随着监管加强特别是消费者权益保护得到重视，消费金融公司信贷利率将回归到更加合理的水平，以高利率覆盖高风险的模式难以持续，更加考验精细化营运能力。从经营模式看，线上模式将成为消费金融公司获客和营销的主要方式，数字化能力成为决定消费金融公司长远发展的关键要素。

事实上，包括招联、马上、中邮等在内的消费金融公司都加大了在科技上的投入。“马上消费金融公司把基于长期主义的可持续发展作为核心目标，不断追求社会效益最大化，坚持在科技研发领域的长期投入，通过科技手段逐步提升服务质效，实现向内生长，内外赋能。”马上消费金融公司董事长赵国庆表示。以智能客服为例，基于智能决策、AI交互、人机协作等核心技术，马上消费金融公司日均处理咨询量已超过5万件，智能客服分流率达93%，问题识别准确率为93%，远远超过上年同期。

(责编：赵超、陈键)