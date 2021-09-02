原标题：专利，让城市“更智慧”

智慧城市是在新一代信息技术支撑下，在知识社会下一代创新（创新2.0）环境中形成的城市形态。它通过实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联以及智能融合的应用，构建有利于创新涌现的制度环境与生态，实现以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的可持续创新，塑造城市公共价值并为每一位市民创造独特价值，从而推动城市与区域可持续发展。

党的十九大以来，我国对智慧城市发展做出一系列战略部署，形成了“以人为核心、以服务为导向，提前规划布局”的发展路径。2020年，“智慧城市”已实现从概念提出到理论实践的重要转变，随着城镇化发展的逐渐成熟和现代信息技术的突破式发展，我国智慧城市建设水平已站在世界前列。

专利布局作为助推产业高质量发展、提前布局的重要途径，已成为市场主体参与竞争的重要战略选择，其中发明专利从撰写之初便被赋予了“突出的实质性特点和显著的进步”的特性。2021年初，知识产权出版社i智库团队组织专家，针对近5年来我国在智慧交通、智慧医疗、智慧政务、智慧教育、智慧生活以及工业互联网六大应用场景的智慧城市发明专利公开数据情况展开研究，期望通过分析探究和描绘我国在智慧城市相关技术领域的创新实力水平。

发明专利已成为企业参与市场竞争、树立企业形象，高校及科研机构彰显科研实力的重要手段。那么，智慧城市领域的发明专利情况如何？

一方面，专利数量凸显企业创新活跃程度。笔者经过专利检索发现，在TOP10发明专利申请人中，中国平安排名第一位，国家电网、百度集团、南方电网、浪潮集团等四家企业分别排名第二、三、四、六位，另有东南大学、浙江大学、北京航空航天大学、华南理工大学、南京邮电大学等五所高校分别排名第五、第七至第十位。

中国平安和国家电网相关发明专利申请量均超过1000件，属于第一梯队申请人。中国平安近5年在该领域发明专利申请量居该领域申请人首位，超越了国家电网在这一领域的布局数量；百度集团近5年也在该领域积极布局专利，发明专利申请量为623件；南方电网和浪潮集团的相关发明专利申请数量均为300件左右，处于中等位置。

另一方面，专利质量凸显核心竞争能力。专利价值度可从技术稳定性、技术先进性和保护范围3个维度进行综合评价，给出1分至10分的分值范围，分值越高则反映专利质量越高，专利价值度为8分以上的专利可定义为潜在高价值专利。

在该领域发明专利申请量排名前10的申请人中，智慧城市领域专利价值度为8分以上的发明专利，中国平安数量最多，达到507件，领先其他申请人在该分值段的数量，国家电网和百度集团这一分值段的发明专利数量分别为335件和342件。（张亚东 王涛 林晓键）

(责编：赵竹青、陈键)