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互联网平台切莫忽视用户导向

包元凯
2021年09月02日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：互联网平台切莫忽视用户导向

　　近日发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》提出，算法推荐服务者应该向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项。此前通过的个人信息保护法同样作出类似规定。这些都在提示互联网平台必须坚持用户导向。

　　近年来，随着算法技术的发展，互联网平台可以通过用户的年龄、性别等个人信息和使用行为、数据等判断用户喜好，并针对用户提供各种服务、内容等推送。这本来是一件好事，平台可以“知用户之所想”，推荐用户更喜欢的服务和内容，用户也更容易获取自己想要的信息。

　　但也要看到，部分算法推荐已经沦为平台的“广告推广工具”。互联网平台过分读取用户数据，并借此向用户密集推送商业营销等垃圾信息。这无疑背离了互联网平台服务用户的原则，使平台沦为广告商的“工具人”。

　　不仅仅是算法推荐技术，互联网平台相对于用户，还存在其他诸如数据、信息、资源等多方面的优势。这意味着互联网平台在产品设计、协议约定和规则制定中有更多的主导权。如何发挥这种优势，更好服务用户，是各方应该考虑的重点。

　　首先要加强对互联网平台的监管。个人信息保护法即将实施，配套的行政法规也正在筹划之中，立法部门应该从严从细从快做好立法工作，保证法律能够适应互联网技术的发展。市场监管、工信等职能部门则要扮演好市场守夜人的角色，整治平台违法行为要加强协作、快速反应、依法处理。

　　互联网平台也不应仅满足于守法的底线。应坚持从用户角度出发，优化产品设计，为用户提供更好的服务，而不是变相“压榨”用户。比如在用户协议拟定中，除了从平台自身出发规避可能出现的违约风险之外，还要切实考虑用户需求，不滥用自己的优势地位。

　　当然，坚持用户导向并不排斥互联网平台的盈利需求。相反，坚持用户导向将有利于提高平台的盈利能力。一方面，更好地服务用户，将增强用户对于平台服务的付费意愿；另一方面，还会增加用户数量和使用黏性，提升平台活跃度，提高平台在广告谈判中的议价能力。

　　如今，中国网民规模已突破10亿。谁坚持了用户导向，谁就有机会继续享有网民规模的红利。

(责编：赵超、陈键)

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