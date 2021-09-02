左雨晴

原标题：教培机构变更工商登记跑路，老板就可免责？

校外培训机构暴雷后，维权到底有多难？

偷偷地进行工商变更，毫无征兆地跑路，留下的电话无人接听……近日，北京新诺少儿英语暴雷，令维权的家长们苦不堪言。

老板跑路前毫无征兆

对于在新诺上课的老师和家长们来说，新诺的暴雷毫无征兆。

“在7月通知休假前，我们还在正常上课和发工资。”在新诺授课的吴雨说，“休假中有同事回校区取东西时，发现校区还在为复课进行装修。甚至还有部分校区的老师在20日进行了培训。”

“结果23日那天突然开了个线上会，说社保没钱交，工资没钱开，课也不上了。”吴雨告诉中新网，因为负责人全部宣布离职，维权老师们想走仲裁维权的时候，甚至不知道要填谁的姓名和联系方式。

家长李女士则表示，大概一个月前，新诺还一直鼓励家长续费买课，“现在大多数家长都被欠了1万-3万元的学费。”据家长微信群中统计，仅新诺通州校区就有几百名学员的学费被拖欠，金额达上百万元。

新诺位于双桥万达的校区关闭后，被物业贴上租金欠缴的告示。 中新网左雨晴 摄

目前，新诺多个校区均已关闭，APP也已无法登录，其海淀分公司正在进行简易注销。

提前进行了工商变更

老师家长们眼中“经营正常”的新诺，实际上已偷偷地进行了工商变更。

天眼查显示，8月20日，北京新诺阳光国际文化传播有限公司进行了法人变更，法人代表由阳丽娟(欧阳丽娟)变更为熊长明，注册地址由朝阳区变更为海淀区；21日，阳丽娟、吴洁婷等负责人从主要人员中退出。

天眼查显示，8月20日新诺少儿英语发生了工商变更。

在家长们看来，新诺的跑路更像是有预谋的。“如果公司经营不善可能要倒闭，负责人肯定是清楚的。这种情况下还继续推课，简直像诈骗一样。”李女士认为。

有家长打听到，新法定代表人熊长明系阳丽娟舅舅，且年事已高，很多家长都质疑他是否能履行法人责任。“我们都担心阳丽娟正在转移资产，听说新诺已准备9月申请破产清算。”李女士说。

工商变更后的地址电话是假的

“工商变更后的地址是假的，电话也是假的。”一名维权家长告诉中新网，他按照变更后的地址找过去，结果是一所名叫“快乐天使国际幼儿园”的幼儿园。而中新网拨打通州校区校长欧阳邵军留下的电话，显示的却是一家水果生鲜超市。

中新网注意到，8月24日，新诺少儿英语再度变更了注册地址。有家长表示，该地址仍是虚假地址。

8月24日，新诺少儿英语再次变更注册地址。

新诺频繁变更注册地址，也影响了家长们的维权。“变更后的地址和提交起诉的地址不一致的话不能立案。”一些家长到新诺原注册地朝阳相关部门进行投诉，却被告知由于已进行工商变更，维权需到海淀区进行。

老板不做法定代表人就可免责吗？

针对家长们的担忧，一名律师告诉中新网，公司因负债而被申请破产，即使更换了法定代表人，原法定代表人仍然可能承担相应责任。因此，不会对员工和家长权益造成实质影响。

“如果机构明知自己没有履行培训合同的能力，以非法占有为目的，诱骗家长签订合同，数额达到2万元以上的，则可能构成《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪。”该律师表示。

新诺少儿英语双桥万达门店已关闭。中新网左雨晴 摄

据悉，目前在有关部门的协调下，一度“失联”的阳丽娟终于露面，与家长进行了商讨。“她就说没钱退费，现在欠家长的全部退费有1000多万。”李女士向中新网表示了她的疑惑，“我们刚刚交的钱都去哪儿了呢？”

尽管家长们对新诺的维权已有初步进展，然而他们对校外培训机构的忧虑远远没有结束。“如果法人变更这么顺利，申请破产这么顺利，类似机构都这样，是不是会有越来越多的家长难以维权？在出现大量投诉的情况下，是否可限制校外培训机构进行工商变更？”

据天眼查数据显示，自7月26日以来，全国有超过1.4万家企业名称或经营范围含“教育培训”的企业进行了法人变更，超2000家企业进行了破产清算。

“不敢随意给孩子报培训班了。”一名家长表示。

针对教育培训机构退费难现象，教育部教育督导局一级巡视员胡延品30日表示，将督促相关部门加快推进第三方资金监管，防止退费难和机构卷款跑路，对量大面广的退费难问题，将按属地管理原则进行督办。(完)

(责编：赵竹青、陈键)