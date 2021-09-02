刘 瑾

原标题：纺织业爬坡过坎靠内需

孚日集团电商团队2020年实现业绩翻番，成为驱动国内市场增长的重要力量。 （资料图片）

受内需市场驱动，叠加海外订单回流，上半年我国纺织业经营情况逐步好转，营收稳步增长，利润由负转正。数据显示，2021年上半年，纺织业营业收入11707.5亿元，同比增长18.9%；利润总额446亿元，同比增长2.3%。

“增速尚未完全恢复，行业仍需持续努力。”在近日中国纺联举办的2021年上半年经济运行分析视频会上，中国纺织工业联合会会长孙瑞哲对纺织行业上半年形势如此总结。

龙头企业表现突出

原本爱给孩子买国外品牌的北京市民肖萧告诉记者：“现在国产童装的设计越来越好看，居然还有很多是联名款。”

得益于转型成功，国产品牌太平鸟的时尚度在消费者中越发得到认可，业绩持续增长。8月31日，太平鸟（603877）发布了2021年半年度报告，报告期内公司实现营业收入同比增长55.88%；归属于上市公司股东的净利润同比增长240.52%。

在国货崛起的大背景下，龙头企业表现出色。截至9月1日，国内43家上市纺织服装企业的半年报已出齐，其中37股今年上半年的归属净利润为盈利状态。具体来看，盈利的37股中，有28股业绩为增长状态，有22股今年上半年归属净利润同比增幅超50%，还有17股的归属净利润同比增幅超100%。

国产运动品牌营收规模全面上涨。安踏体育上半年实现销售收入228.12亿元，不仅继续稳居国产梯队规模第一，还超越了同期阿迪达斯在大中华区的收入。此外，李宁上半年营收达到101.97亿元，特步国际和361度分别为41.35亿元和31.07亿元。

“上半年，服装行业生产稳步恢复，服装产量持续回升。”中国服装协会产业部高级项目主任刘静表示，服装内销市场的线上销售保持增长，实体销售明显改善。

中国纺联产业经济研究院分析师陈小倩分析，从全行业来看，上半年纺织工业增加值增速为9.6%，但两年平均增速为1.1%，低于2019年同期增速，因此判断行业生产仍处于恢复阶段。从消费端来看，1月至7月服装鞋帽、针纺织品类商品销售额7673.0亿元，同比增长29.8%，高于社会消费品零售总额增速9.2个百分点。两年平均增速为3.5%，高于2019年同期增速，基于此判断上半年国内消费市场已经恢复并保持良好增长。

值得关注的是，消费市场呈现出网络渠道销售活跃、偶发性爆品和策略型爆品频出、消费者彰显个性需求显著、直播电商带来更好消费体验等特点。

对此，孙瑞哲表示，我国纺织行业呈现稳中向好发展态势，发展质效稳步提升，在内循环中的作用持续强化，出口保持较好增势，投资信心有所增强。同时，受新冠肺炎疫情影响，纺织行业价值再造和责任担当正持续得到社会各阶层的重新审视。

出口创同期最高

随着我国疫情减缓和防控常态化以及稳外贸政策红利的持续释放，我国纺织出口增长得到有力支撑。2021年上半年，我国纺织品服装出口创历史同期最高水平。

据海关总署数据，2021年1月至6月，纺织服装累计出口1400.86亿美元，同比增长11.90%，比2019年增长12.76%。其中，纺织品出口685.58亿美元，同比下降7.48%，比2019年增长16.95%；服装出口715.28亿美元，同比增长40.02%，比2019年增长9.02%。

从产业链角度看，我国海关税号63079000纺织制品（包含口罩）出口快速下降，是今年上半年纺织品出口下滑的重要影响因素。

对此，陈小倩分析，2020年由于防疫物资需求拉动纺织品需求上升，导致出口产品中纺织品比重大幅上升，最高达60.3%；2021年随着防疫成果显著，当前出口产品中纺织品占比47.7%,服装占比52.3%，基本调整至疫情前结构，其中美国、欧盟、日本从中国进口口罩出现大幅减少的现象。

服装、家纺等行业出口形势持续向好，产业链上化学纤维、纱线、织物及纺机等主要商品出口也都出现增长。中国纺织工业联合会副会长、中国家用纺织品行业协会会长杨兆华介绍，上半年，家纺产品出口比2019年同比增长了19.99%，走势良好，其中对美国、欧盟、日本、俄罗斯和东盟等地区增长分别为53%、48%、14%、58%、58%。从细分产品品类来看，出口主要还是原有品类产品，除了家纺产品本身的属性和消费需求外，也得益于我国拥有的产业链优势。

从出口区域来看，上半年，中国西部地区纺织品服装出口增长强劲，东部地区出口实现增长。从出口前五名省份看，按出口金额排序分别为浙江、江苏、广东、山东、福建，分别出口纺织品服装367.8亿美元、226.6亿美元、217.1亿美元、135.3亿美元和122.3亿美元，同比分别增长18.6%、11.3%、4.5%、28.0%和35.8%。

中国纺织工业联合会分析认为，目前疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，中国纺织出口面临的外部环境错综复杂，纺织外贸企业成本压力加大等，综合判断，2021年全年中国纺织品服装出口仍面临考验。

下半年内销稳中向好

上半年，纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。下半年，纺织行业也期待着国内市场有更好的表现。

中国印染行业协会产业部副主任丁思佳认为，每年第四季度是印染行业传统旺季，预计下半年企业接单将保持平稳，尤其是内销方面有望实现稳中有升。

刘静分析，国内宏观经济恢复拉动居民收入同步增长和消费信心不断改善，网络技术快速进步、新消费新零售业态蓬勃兴起都将为行业持续创新发展注入强劲动力，2021年我国服装行业经济运行预期总体将明显好于2020年，呈现稳定复苏、稳中向好的发展态势。

“下半年，我国宏观经济恢复基础持续巩固，内需有望稳中向好。”中国纺联产业经济研究院分析师牛爽欣坦言，纺织行业面对的风险因素依旧存在，比如疫情的蔓延，可能对国际市场复苏形成冲击；国内疫情局地反弹、极端天气等因素加大企业产销压力；大宗商品价格大幅波动，加大纺织原料采购风险。

牛爽欣预计，下半年宏观经济有望持续复苏，需求增长速度逐步恢复常态化，纺织行业修复发展态势有望持续，主要指标随基数增高将呈现“前高后低”走势。

“今年二季度后期，尤其是7月后，全国工业生产、消费、固定资产投资呈现增速放缓态势，这种态势在下半年可能延续。”孙瑞哲提出，下一步，纺织行业要加强产业转型升级与区域发展战略联动性相关工作的开展，要推动产业基础高级化和产业链现代化，也要统筹推动碳达峰、碳中和工作。

此外，他表示，纺织行业要做好安全与发展的平衡。随着疫情趋稳，产业全球布局、市场格局布局将成为突出问题，要稳固纺织在国内的规模和体系优势。

(责编：赵超、陈键)