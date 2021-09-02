人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农民丰收节主场锁定长江流域三地

乔金亮
2021年09月02日08:35 | 来源：经济日报
小字号
原标题：农民丰收节主场锁定长江流域三地

　　“9月23日，我们将迎来第四个中国农民丰收节。”中国农民丰收节组织指导委员会副主任、农业农村部副部长马有祥在农业农村部1日举行的新闻发布会上透露，今年丰收节主场活动将在长江流域的浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳举行。届时，长江经济带11省市参加活动，18个成员单位将组织文化研学、产品促销、民俗节庆、农民赛事等近百项庆丰收活动，各地将举办一系列极具乡土气息、现代元素的产品展示、民俗表演、为农服务等多彩活动。

　　去年，农民丰收节主会场活动在山西运城举行，黄河流域九省区参与，气氛热烈。今年，丰收节主会场活动来到长江流域。其中，嘉兴将组织开展“1+7”系列活动，呈现农民群众奋发昂扬的精神面貌，展现乡村振兴光明前景；长沙将组织开展粮食安全与稻作文化论坛、全国农民文化艺术展演等活动，展示扛稳粮食安全大旗的坚定决心、农村同步小康的巨大变化；德阳将组织开展乡村绿色发展研讨会、中国农民诗歌大会等特色活动，体现长江上游古蜀文明与当代全面推进乡村振兴有机结合。

　　据悉，今年农民丰收节将举行金秋消费季活动，同时揭晓“全国十佳农民”“全国十佳农技推广标兵”，开展乡村振兴促进法普法宣传等活动。丰收节将组织开展农耕文化研学基地遴选、“丰收中国万里行”、乡村文化产业创新发展大会等活动，让丰收节内涵向纵深发展。此外，还将围绕智慧农业、数字乡村多角度展示农业现代化的成果和前景，举办“希望之种”接力、“作物种质资源科普开放日”等活动。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会新闻中心今起对外开放
　　人民网北京9月1日电 （记者余璐）9月2日至7日，以“数字开启未来，服务促进发展”为主题的2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将在北京国家会议中心和首钢园区举办。设立在国家会议中心的2021年服贸会新闻中心于9月1日起正式运行。…
民航局通报华夏航空航班滑出跑道原因：机组使用刹车时机偏晚
　　人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）2021年8月29日，华夏航空G54394航班在阿克苏机场落地后偏出跑道。事件发生后，民航新疆管理局高度重视，立即成立调查组第一时间赶赴现场开展事件调查，指导机场应急救援工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部