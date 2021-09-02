乔金亮

原标题：农民丰收节主场锁定长江流域三地

“9月23日，我们将迎来第四个中国农民丰收节。”中国农民丰收节组织指导委员会副主任、农业农村部副部长马有祥在农业农村部1日举行的新闻发布会上透露，今年丰收节主场活动将在长江流域的浙江嘉兴、湖南长沙、四川德阳举行。届时，长江经济带11省市参加活动，18个成员单位将组织文化研学、产品促销、民俗节庆、农民赛事等近百项庆丰收活动，各地将举办一系列极具乡土气息、现代元素的产品展示、民俗表演、为农服务等多彩活动。

去年，农民丰收节主会场活动在山西运城举行，黄河流域九省区参与，气氛热烈。今年，丰收节主会场活动来到长江流域。其中，嘉兴将组织开展“1+7”系列活动，呈现农民群众奋发昂扬的精神面貌，展现乡村振兴光明前景；长沙将组织开展粮食安全与稻作文化论坛、全国农民文化艺术展演等活动，展示扛稳粮食安全大旗的坚定决心、农村同步小康的巨大变化；德阳将组织开展乡村绿色发展研讨会、中国农民诗歌大会等特色活动，体现长江上游古蜀文明与当代全面推进乡村振兴有机结合。

据悉，今年农民丰收节将举行金秋消费季活动，同时揭晓“全国十佳农民”“全国十佳农技推广标兵”，开展乡村振兴促进法普法宣传等活动。丰收节将组织开展农耕文化研学基地遴选、“丰收中国万里行”、乡村文化产业创新发展大会等活动，让丰收节内涵向纵深发展。此外，还将围绕智慧农业、数字乡村多角度展示农业现代化的成果和前景，举办“希望之种”接力、“作物种质资源科普开放日”等活动。

(责编：赵超、陈键)