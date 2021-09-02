魏飚、许雄

原标题：电动自行车“安全帽”真戴上了吗？

《高层民用建筑消防安全管理规定》实施“满月”，记者调查发现，尽管电动自行车上楼乱象有所改观，但电动自行车违规上楼、“飞线”充电等现象依旧难禁……究竟症结何在？

乱充乱放仍难根除

8月1日起，《高层民用建筑消防安全管理规定》正式施行后，不少小区电梯内新装了电瓶车阻车系统、新建了停车棚并安装充电设施，居民安全意识也有所提升。

不过，记者走访发现，电动自行车乱停乱放、“飞线”充电等违规现象依旧不少。在山西太原小店区大马北高层小区，记者看到电动车在门厅摆放，一些住户还是将电动车推回家里或楼道里充电。一位居住在这里的住户说，小区约800家住户，充电桩一共只有14个。“我们推回家自己都害怕，但楼下没法充电。”记者走访的太原市杏花岭区、迎泽区、小店区等近20个高层住宅小区内，普遍存在没有充电设施或充电设施不足的情况。

在太原市迎泽区并州东街某小区，记者看到，电梯新安装了电瓶车阻车系统，新建的充电桩也开始运行。小区物业经理表示，小区七八百辆电动车，车棚根本放不下，遇上极端天气，谁都不想让自己的车子风吹雨淋，居民纷纷往地下车库推，不仅影响车辆进出，也存在安全隐患。

位于太原市的太航社区和清徐县文化馆宿舍，因为小区没有充电的地方，大量住户从窗户拉“飞线”充电。此外，多位住户告诉记者，如果小区有完善的充电设施，物业管理也能跟上，不再丢车、丢电瓶，他们肯定不会冒着电动自行车爆燃的风险回家充电。

电动车“下楼”还面临哪些障碍

——空间少、选址难，停车棚在“夹缝中生存”。

山西省消防救援总队太原市消防支队高级工程师张香萍说，民用建筑之间的防火间距不应小于9米。但事实上，很多小区在建设规划之初没有留下充足的空地，建设或计划建设的停车棚，难以达到这个防火间距标准。

此外，记者发现，即便是有的停车棚达到防火间距，但大量的电动车挤在车棚里停放充电，缺少灭火装置和监控设备，让居民既担心火灾，又担心丢失。

为了挤出电动自行车存、充空间，还有小区瞄向地库，但因为没实现油电分离，同样让住户提心吊胆。“一旦电动自行车着火，再引燃停放的汽车，后果不堪设想。”太原胜利街一小区居民张鑫说。

——低门槛、问题多，充电设施易成安全新隐患。

据企查查数据显示，“电动自行车充电桩”相关企业现存5126家。今年1－8月新增1868家，同比增长了203．2％。

受访业内人士表示，充电桩制造门槛低，通俗讲就是一个装置配上一排插座，因此在新规实施前后，不少企业都想分一杯羹。山西省自行车电动车行业协会相关人士表示，从山西省电动自行车集中充电设施安装的情况看，其标准参差不齐。近90％达不到国家标准ＩＰ54等级（防水防尘等级）。一位投资者表示，当前充电桩产品品牌、种类多，单桩价格从几百到两千多元不等，有的产品本身质量一般。但很多投资人考虑成本，往往选择廉价产品，这可能造成新的安全隐患。

——拿分成、赚差价，充电桩成了物业的新生意。

“充电桩成了物业赚钱的生意。”一位电动车充电桩投资者杨洋告诉记者，物业公司对进场充电桩有盈利分成，有的三七分，有的四六分；有的物业公司赚取电费差价。“对于空地多，建设充电桩场地充足的小区，物业公司会要求建车棚的费用也由我们来出，费用每平方米就达200元以上。”杨洋说，他们不得不提高充电价格。

记者了解到，除了利润分成，充电桩想进入小区还需要打点物业，维护关系。记者在太原某小区看到，某品牌的充电桩对面不足两米又新建设了另一品牌的充电桩。一位知情人士告诉记者，原先的品牌是达到防水防尘等级的产品，之所以在小区新布局另一个品牌的充电桩，是因为充电桩企业要定期维护与物业的关系。这个原先品牌投入的充电桩数量少，关系维护不到位，另一个品牌找到物业就进入了这个小区。

根治“上楼”顽疾还需“一盘棋”

受访专家和群众建议，禁止电动自行车“上楼”，要通过技术手段、创新方法、加大宣传，堵住“上楼”的隐患，还要做好“下楼”后的配套设施建设，从根上治住电动自行车“上楼”顽疾。

全国自行车标准化技术委员会观察员贾永峰表示，全国电动自行车的社会保有量约3亿辆，其在电梯内爆燃、楼道起火，给群众生命财产安全带来极大隐患。因此，消防部门、社区还要不断加大宣传，加强安全警示教育，让人们充分认识到电动自行车“上楼”的危害，社区、物业要做好监督管理。更关键的是，各地要做好电动自行车“下楼”后的配套工作，要推广建立电梯电瓶车阻车系统，建设停车棚并安装充电设施，这是一项重大的民生工程。

受访居民表示，电动自行车充电不仅仅是住宅小区的事情，期盼有场地条件的企事业单位、医院学校等，广泛布局充电设施。业内人士也认为，可以在一些单位先行先试，建设规范的电动自行车集中充电场所，错时、错方位解决电动自行车充电难题，让使用者在家庭和工作单位都可以充电。

此外，针对当前电动自行车停车棚及集中充电设施缺乏权威标准、缺少统一安全技术指标的问题，山西省自行车电动车行业协会相关人士建议，地方相关部门在选址规范、施工规范、管理规范以及电动自行车集中充电的用电价格等方面，可以先行建立相关地方标准。

(责编：赵超、陈键)