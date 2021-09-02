孔祥鑫、赵琬微

原标题：为世界经济注入中国能量

2021年中国服贸会9月2日将在北京拉开帷幕。作为中国对外开放三大展会平台之一，服贸会已成为全球服务贸易领域规模领先的盛会，与广交会、进博会一起形成“矩阵”，紧密联通中国与世界，为疫情冲击下的世界经济增长注入中国能量。

本届服贸会规模进一步拓展，提供更多服务贸易国际合作机遇。目前已有来自153个国家和地区的万余家企业注册参展参会。在全球疫情形势依然严峻复杂的背景下，这场服务贸易盛会如期举行且规模拓展，为全球经济复苏注入信心。泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏表示，本届服贸会涵盖服务贸易各个主要领域，为国际服务贸易合作搭建平台、提供机遇，将为全球服务贸易发展注入动力。

本届服贸会国际参与度提升，成为世界分享中国发展红利的重要平台。今年，德国联邦外贸与投资署首次携手7个州参与展会，美国国际商会也将参展，都希望借力服贸会平台，分享中国巨大的市场红利。今年上半年，中国服务业增加值达到了29.6万亿元，占国内生产总值比重升至55.7%，为服务贸易高质量发展提供了强大支撑。爱尔兰中国科学技术交流协会副会长芬巴尔·克利里说，未来15年中国服务贸易进口总额或将达到10万亿美元，蕴藏巨大市场商机。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说：“服贸会是了解中国在各个领域进展的绝佳机会。”

本届服贸会彰显中国推进高水平对外开放决心，为世界经济复苏注入强大定力。观察人士表示，服贸会再次印证，中国对外开放的承诺实实在在，中国维护国际贸易的决心坚定不移。从连续几年缩减外资准入负面清单，到出台海南自贸港跨境服务贸易负面清单……一系列高效务实的举措彰显中国持续扩大开放的坚定决心和让世界共享中国对外开放成果的大国担当。

今年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。站在新的历史起点，本届服贸会意义更显非凡。服贸会不仅将继续为全球提供公共产品，与各国企业分享发展红利，也将为全球经济注入宝贵的动力和定力，让受到疫情冲击的世界看到更大复苏希望。 （记者孔祥鑫、赵琬微）

新华社北京9月1日电

(责编：赵超、陈键)