人民网北京9月2日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下称国铁集团）获悉，今年以来，中欧班列开行保持强劲增长态势，截至8月底，累计开行10030列，发送集装箱96.4万标箱，同比分别增长32%、40%，往返综合重箱率达97.9%，较去年提前2个月实现年度开行破万列。自2020年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列，为保障国际产业链供应链稳定畅通、助力国内国际双循环作出了积极贡献。

“随着我国经济持续稳中向好，中欧班列运输需求将保持高位运行。”国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门将加强中欧班列运输组织，优化班列开行方案，完善境外通道布局，加快信息集成平台建设，持续推动中欧班列高质量发展。

上述负责人表示，今年以来，国铁集团针对中欧班列运输需求旺盛的情况，不断完善国内外协调机制，全力承接海运、空运转移货源，提高口岸通过能力，加强运输组织，提升运营效率，为畅通中欧贸易往来持续发挥战略通道作用。

一是深化国际铁路合作。用好七国铁路中欧班列运输联合工作组、铁路专家工作组等国际协调机制，定期进行视频会商，及时研究解决跨境运输问题，与沿线国家铁路部门就《中欧班列全程时刻表编制与协作办法》《中欧班列运输计划商定办法》等合作文件达成共识，境内外全程运输组织能力进一步提升，全力保障中欧班列全程安全稳定开行。

二是加强口岸通道管理。实施阿拉山口、霍尔果斯、二连、满洲里等口岸站扩能改造项目，有效提升了中欧班列进出境通道能力。1月至8月，西、中、东通道分别开行5125列、1766列、3139列，同比分别增长37%、15%、35%。积极配合口岸监管部门，落实便利化通关举措，提高通关能力和作业效率，有效压缩运输时间。严格落实疫情防控措施，对铁路口岸设备、货物、车辆、集装箱、票据进行全面消毒，坚决防止疫情输入。

三是提升班列开行品质。落实中欧班列运输协调委员会机制，强化安全质量卡控和客户服务，提升班列集约化运营水平。加强与外贸企业对接，动态掌握物流需求，规范国际联运计划管理，精准制定运输方案，实现境内外生产协同联动，降低了物流成本，提升了中欧企业国际竞争力。目前，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种，为“一带一路”沿线国家和地区经济社会发展提供了运输支撑。

四是支援国际抗疫合作。将国际合作防疫物资运输纳入中欧班列重点保障范围，实行优先承运、优先装车、优先挂运，做到快装快运、应运尽运，疫情发生以来已累计向欧洲国家运送防疫物资1280万件、9.9万吨，为国际抗疫合作做出积极贡献。

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