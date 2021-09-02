人民网北京9月2日电 （记者乔雪峰）近日，2021年8月份中国电商物流运行指数发布，数据为110点，比上月回落0.5个点。从9个分项指数看，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、成本指数、人员指数、满意度指数有所回落，实载率指数、库存周转指数有所上升。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，受7月份本土疫情扩散及洪涝灾害影响，8月份电商物流需求继续回落，且回落幅度进一步扩大，总业务量指数达到年内新低。疫情和洪涝灾害等多重因素导致消费趋缓，需求减弱，中部地区较为明显，总业务量指数和农村业务量指数分别下降3.5和3.7个点。“后期来看，随着中秋国庆节临近，电商物流市场需求有望止跌回升。”

此外，上述负责人对8月份中国电商物流运行情况进行了进一步解读。他指出，一是电商物流总需求继续回落。8月份，总业务量指数为124.3点，相比上月回落1.6个点。分地区来看，西部和东北部地区电商物流总业务量分别上升3.5和1.5个点，并超过全国平均水平。中部和东部地区电商物流总业务量分别下降3.5和0.9个点，中部地区回落幅度较大，且低于全国平均水平。

二是农村电商物流需求继续回落。8月份，电商物流农村业务量指数为123.2点，比上月回落2.9个点。分地区来看，西部地区电商物流总业务量上升1.5个点，并超过全国平均水平。中部和东部地区电商物流总业务量分别下降3.7和0.4个点，且低于全国平均水平。

据国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%，比6月份回落3.6个百分点，两年平均增长3.6%，环比下降0.13%。1-7月份，全国实物商品网上零售额58130亿元，同比增长17.6%，较上半年回落1.1个百分点；占社会消费品零售总额的比重为23.6%，较上半年回落0.1个百分点。

该负责人表示，电商物流供给效率进一步提升，库存周转指数和实载率显著增长，并分别创出自2017年和2019以来的新高。但满意率、物流时效、履约率和人员指数小幅回落，供给服务质量有待进一步提升。

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