9月1日，三星电子举行Galaxy新品中国发布会，推出了三星Galaxy Z Fold3 5G 与三星Galaxy Z Flip3 5G两款折叠屏智能手机，同时带来了新一代三星Galaxy Watch4系列智能手表、三星Galaxy Buds2无线耳机等三星Galaxy生态智能新品。

据三星相关人士介绍，通过这一系列Galaxy生态智能新品，该公司将为广大消费者带来更加丰富多样且兼具个性化的前沿科技体验，帮助消费者在开放创新的时代中，更加紧密地连接彼此，享受量身定制般的智能生活方式。发布会上正式公布了三星Galaxy新品国行版的售价，同时宣布全线新品将于9月10日正式发售。

三星电子大中华区总裁崔胜植出席新品中国发布会。受访者供图

“如今，科技成为了我们连接彼此的重要纽带，同时，一个全新的‘开放’时代也已经到来。多元化与个性化的互联体验将成为我们迈向未来的全新道路。”三星电子大中华区总裁崔胜植表示，“新一代的Galaxy Z系列将带来改变传统视觉观感、并释放高效生产力的突破性体验，同时，还将激励人们拥抱更加开放的生活，重新构想未来的更多可能。”

(责编：董童、李源)