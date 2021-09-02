原标题：街道启动有解思维 居民喜领不动产证

“今天太高兴了，住了十几年的房子终于有证了，非常感谢体育场街道克服各种困难，帮我们完成心愿。”家住恒兴花园33号楼二单元101室的王敏拿到不动产证喜极而泣。

事情还得从2003年说起，当年体育场街道从张店区体坛房管所购买了32、33号楼楼座,集资建设办事处职工宿舍楼,因种种原因,职工宿舍楼建房资金亏空,造成历史遗留问题。33号楼于2006年建成入住,存在相关配套设施建设不全、未验收、建筑占压他人土地、未办理相关手续和不动产权证等问题，十几年来，一直没有解决。为此，张店区人民政府将其列入房地产领域历史遗留问题台账，淄博市下发了《进一步化解全市房地产领域历史遗留问题的指导意见》，体育场街道高度重视，成立专班，负责化解。

为解决恒兴花园32、33职工宿舍楼的历史遗留问题，体育场街道集体研究，主动作为，在山东恒兴茂业地产发展有限公司、区住房保障中心、体坛房管所配合下，办理了33#楼土地使用权延长至70年的土地出让金缴费，解决了超出范围导致土地问题，办理了完整33号楼不动产证；街道与区税务部门对接，搜集原开发建设的资料和材料，确定有关税费的缴费主体、缴费标准、缴费数额，开启有解思维，拿出解决办法，与住房保障中心协同，理顺体坛房管所有关税务环节，计算纳税税种标准，已开具住户购房发票，分三天组织居民到不动产登记中心办理契税缴纳，分批办理分户登记。

截止2021年8月26日，36户居民的不动产证全部办理完毕，28日，36户居民在山东恒兴茂业地产办公室喜领不动产证。压在心里十几年的石头终于落地了。

“领证只是新的开始，体育场街道将继续跟进，把历史遗留问题解决彻底，把宿舍楼的物业管理协调好，纳入小区统一管理，做好移交，让大家安居乐业，幸福安康，阖家欢乐。”体育场街道党工委书记刘明防告诉记者。

(责编：赵超、陈键)